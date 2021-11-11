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Общество11 ноября 2021 11:50

Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в ЕАО отключили свет, а в крае введут QR-коды в аэропорту и на вокзалах

Итоги прошедшего дня - в обзоре «Комсомольской правды» - Хабаровск»
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Подборка новостей за 11 ноября

Подборка новостей за 11 ноября

Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для хабаровчан, уставших от информационного шума, но желающих быть в курсе событий региона, мы подготовили подборку свежих новостей за 11 ноября.

ЦИКЛОН В ЕАО

В населенных пунктах Еврейской автономной области из-за циклона со вторника нет электричества и перекрыты дороги. Чтобы люди не замерзли, МЧС организовало для них полевые кухни. Там жители могут получить горячее питание.

ВАКЦИНАЦИЯ НА ДОМУ

У жителей Хабаровска, возраст которых от 60 лет, появилась возможность вакцинироваться, не выходя из дома. Для оформления заявки на вакцинацию с выездом на дом пожилые люди могут обратиться по телефону горячей линии. Номер телефона: 122.

ЗАМЕЧЕН ТИГР

На автодороге между Владивостоком и Уссурийском двое мужчин из салона машины сняли на видео амурского тигра. Дикая кошка в этот момент хотела перейти дорогу.

QR-КОДЫ НА ВОКЗАЛАХ И В АЭРОПОРТАХ

С 1 декабря в крае готовятся к введению QR-кодов в терминале международного аэропорта и на железнодорожном вокзале. QR-код понадобится тем, кто планирует улететь или уехать в другие регионы России и за пределы страны, а также прибывающим в Хабаровск.

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