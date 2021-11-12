Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в Совгавани снесло крышу, а в крае организуют незаконные экскурсии

Подборка новостей за 12 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто устал за рабочую неделю и хочет сэкономить время при прочтении новостей, мы подготовили краткую подборку инфоповодов за 12 ноября.

СНЕСЛО КРЫШУ

В пятиэтажном доме в Совгавани летом обещали начать ремонт крыши. Однако к работам подрядчик приступил только в сентябре. Снял покрытие, а к приходу циклона подготовился самым простым методом - прикрыл крышу целлофаном. Покрытие повредило порывом ветра. В итоге квартиры затопило дождем.

МЕДОТВОД ОТ ПРИВИВКИ

Медотвод доступен тем, у кого аллергия на один из компонентов вакцины - например, отек Квинке в анамнезе. Также к противопоказаниям относится беременность до 22 недели, возраст до 18 лет и индивидуальная непереносимость препарата. Однако справка о медотводе от вакцинации не может заменить QR-код при посещении общественных мест.

НЕТ ЗАРПЛАТЫ

Сотрудники ООО «АТП - Ванино», входящего в ООО «Группа компаний «Пять звезд», рассказали, что зарплату им начали задерживать с февраля 2021 года. Девятого апреля все сотрудники были уволены, а компания закрылась. Делом заинтересовались сотрудники СУ СК.

НЕЗАКОННЫЕ ТУРПОХОДЫ

На территории заповедника «Большехехцирский» произошло крушение самолета АН-26. У кого-то ситуация вызвала не сочувствие, а желание на ней заработать. В ноябре хабаровчане начали предлагать желающим посетить место катастрофы, поглазеть на обломки. Циничные экскурсии вызвали интерес у жаждущих впечатлений граждан.