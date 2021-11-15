Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: столкновение двух грузовиков и превращение реки в «молоко»

Подборка новостей за 15 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех жителей края, кто желает остаться в курсе событий, затратив на это минимальное количество времени, мы подготовили подборку новостей за 15 ноября.

ФАЕР-ШОУ

В Хабаровске возле ДК «Русь» вечером состоялось самое настоящее фаер-шоу. Несмотря на уже установившиеся морозы, молодые ребята с обнаженными торсами в течение получаса радовали людей огненным представлением.

РЕКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В «МОЛОКО»

В Хабаровском крае на глазах меняется внешний вид реки Катэн. Ее воды мутнеют. И это при том условии, что Катэн считается одной из самых спокойных рек в мире. Местные жители в загрязнении реки обвиняют старателей. В сети активно обсуждается сбор подписей за прекращение добычи драгметалла в том районе.

ДТП С ДВУМЯ ГРУЗОВИКАМИ

Утром 15 ноября в Хабаровске на пересечении улиц Энтузиастов и Молодежной столкнулись два грузовика. Машины снесли фонарный столб и съехали в кювет. В результате аварии пострадали 27-летний водитель и 57-летний пассажир Nissan Atlas. У водителя множественные переломы ребер и тупая травма грудной клетки.

ВНУКИ-ТИГРЯТА

Известная тигрица Золушка, которая одна из первых начала восстанавливать популяцию амурских тигров, недавно стала бабушкой. Фотоловушки в заповеднике «Бастак» в ЕАО впервые запечатлели Талу, дочь Золушки вместе с ее потомством - двумя котятами.