Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в ЕАО задержали пьяного угонщика, а в Хабаровском крае орудуют елочные террористы

Подборка новостей за 16 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей Хабаровского края, которые хотят оставаться в курсе событий региона, затратив на это минимальное количество времени, мы подготовили подборку новостей за 16 ноября.

ПОПУЛЯРНЫЕ И РЕДКИЕ ИМЕНА

Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края опубликовал перечень имен детей, родившихся в октябре этого года. Среди женских имен самым популярным стало имя Милана, среди мужских – Михаил. Редкие имена - Абдуали, Ада, Василий, Валентина, Григ, Габриэлла, Даниэль, Дария, Илёс, Евангелина.

НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ

16 ноября в зале Военного совета штаба округа прошла торжественная церемония представления нового командующего Восточного военного округа. Им стал генерал-полковник Александр Чайко.

УГОНЩИК ПЫТАЛСЯ СКРЫТЬСЯ

В Советской Гавани задержали угонщика автомобиля. Сотрудникам Росгвардии пришлось преследовать машину. Злоумышленник не реагировал на требования остановиться и попытался скрыться в частном секторе. Брошенный автомобиль со следами взлома был обнаружен в лесополосе. Там же нашли пьяного угонщика.

ЕЛОЧНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ

Браконьеры уже готовятся к Новому году и потихоньку начали вырубать пихты. Они орудуют в заказнике «Хехцирский». Действуют профессионально - тихо и только по верхам. Желание подзаработать перед праздником может привести к уголовному делу.