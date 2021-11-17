Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: введение QR-кодов при авиаперелетах и жестокое избиение школьника

Подборка новостей за 17 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто привык оставаться в курсе событий региона, но не желает тратить много времени на прочтение новостей, мы подготовили краткую подборку инфоповодов за 17 ноября.

МУЖЧИНА ИЗБИЛ ШКОЛЬНИКА

13-летний школьник с множественными травмами госпитализирован после избиения взрослым мужчиной. У мальчика сломаны пальцы и отбит пах. По предварительной информации, причиной такого яростного поведения мужчины стали издевательства над его сыном, в том числе сексуальное насилие.

МЕСТНОЕ ЭКСТРИМ-ШОУ

В 2017 году Алексей Абрамов при помощи слаженной команды из 30 человек создал первое на Дальнем Востоке экстремальное реалити-шоу о выживании в диких условиях, которое получило название «Аркуда». Участники плавали в ледяном озере и спасали из проруби товарищей, пересекали условную реку по натянутой веревке, ели личинок жуков-короедов.

В ДТП ПОСТРАДАЛ ПОДРОСТОК

16 ноября в 13:30 водитель Toyota Rav 4 на улице Руднева допустила наезд на пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место врачи приняли решение о госпитализации подростка.

QR-КОДЫ ПРИ АВИАПЕРЕЛЕТАХ

В Хабаровском крае с 1 декабря введут QR-коды для перелета на внутренних рейсах. Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.