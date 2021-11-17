Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: введение QR-кодов при авиаперелетах и жестокое избиение школьника

Подборка новостей за 17 ноября
Фото: Елена ТЕРЯЕВА
Для тех, кто привык оставаться в курсе событий региона, но не желает тратить много времени на прочтение новостей, мы подготовили краткую подборку инфоповодов за 17 ноября.
МУЖЧИНА ИЗБИЛ ШКОЛЬНИКА
13-летний школьник с множественными травмами госпитализирован после избиения взрослым мужчиной. У мальчика сломаны пальцы и отбит пах. По предварительной информации, причиной такого яростного поведения мужчины стали издевательства над его сыном, в том числе сексуальное насилие.
МЕСТНОЕ ЭКСТРИМ-ШОУ
В 2017 году Алексей Абрамов при помощи слаженной команды из 30 человек создал первое на Дальнем Востоке экстремальное реалити-шоу о выживании в диких условиях, которое получило название «Аркуда». Участники плавали в ледяном озере и спасали из проруби товарищей, пересекали условную реку по натянутой веревке, ели личинок жуков-короедов.
В ДТП ПОСТРАДАЛ ПОДРОСТОК
16 ноября в 13:30 водитель Toyota Rav 4 на улице Руднева допустила наезд на пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место врачи приняли решение о госпитализации подростка.
QR-КОДЫ ПРИ АВИАПЕРЕЛЕТАХ
В Хабаровском крае с 1 декабря введут QR-коды для перелета на внутренних рейсах. Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.