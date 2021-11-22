Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: хабаровский экстремал-бейсджампер порвал парашют, а в край пришел страшный циклон

Подборка новостей за 22 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей региона, уставших от огромного потока информации, но желающих оставаться в курсе событий, мы подготовили подборку новостей за 22 ноября.

ЖУТКИЙ БУРАН

В Хабаровском крае из-за сильного ветра и снега до минимума упала видимость. Разглядеть можно только то, что расположено в 100 метрах, и то - нечетко. Некоторые авиарейсы пришлось задержать из-за неблагоприятных погодных условий. Метеорологи рассказали, что циклон пойдет на спад только 24 ноября.

САМОЛЕТЫ НЕ МОГУТ ПРИЗЕМЛИТЬСЯ

Сильный снегопад стал причиной задержки и отмены нескольких рейсов в аэропорту Хабаровска. На запасной аэродром в Южно-Сахалинске ушли рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» 1712 (из Шереметьево), «Аврора» 4606 и 5627 (из Охи и Южно-Сахалинска). Также в аэропорту Хабаровска не смог приземлиться рейс 4596 из Николаевска-на-Амуре.

ТАКСИСТЫ УЙДУТ «В ТЕНЬ»

Для перевозчиков в ближайшее время страховые компании планируют повысить цены на страховые полисы ОСАГО. Это неизбежно повлечет рост цен на услуги такси. Как следствие, упадет спрос. Содержать такси станет невыгодно.

ХАБАРОВСКИЙ ЭСТРЕМАЛ

Олег Костеренков - экстремал-бейсджампер со стажем. На его счету уже восемь прыжков с парашютом с высоток и антенн. 20 ноября при приземлении на купол парашюта Олега наехал разъяренный водитель. Ущерб Олег Костеренков оценил в 160 тысяч рублей.