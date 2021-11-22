«Мигрируют в поисках корма»: эксперт рассказал, начнут ли медведи массово выходить к людям в Хабаровском крае

Медведи-шатуны - это опасные особи, которых нужно изымать из природы Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В 2021 году жители Хабаровского края страдали от дефицита рыбы на Амуре. В этом году вместо ожидаемых 13 тысяч тонн кеты вылов составил около шести тысяч. От этого страдают все: рыбопромышленники, коренные народы и любители рыбалки, а также бурые медведи, так как рыба является важной частью рациона косолапых. Также мишки в период с конца ноября по начало декабря впадают в спячку. А перед долгой зимовкой дикие звери хорошенько наедаются, чтобы набрать жиру.

Повлияет ли дефицит рыбы на массовое появление медведей-шатунов, рассказали «Комсомолке» в министерстве природных ресурсов региона.

- Медведи всеядны. Если нет одного вида корма, то они могут легко заменить его другими и быстро набрать жир. Например, орехами, ягодами, шишками и так далее. Бывает такое, что корма вообще нет, но это происходит редко. И даже это не говорит о том, что медведи резко все стали шатунами - так не бывает. На севере края медведи уже легли, на юге - еще набирают массу. В крае 18 тысяч бурых медведей, и если бы они массово не легли в спячку, то мы бы об этом узнали. Информации о том, что медведи где-то шатаются, у нас нет, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края.

Также Юрий Колпак добавил, что медведи постоянно мигрируют в поисках корма. Кроме того, косолапые могут лакомиться падалью, порой они даже от голода разрывают могилы.

- Такие факты бывают. Если медведь попробовал человечину в том или ином виде, или убил живого человека, то такого зверя нужно изымать из природы. Медведи-шатуны очень опасное, но довольно редкое явление, которое не является нормой. Такое животное либо больное, либо раненое. Зимой шатуны долго не живут и подыхают от голода и холода, - добавил эксперт.

Напомним, этим летом в Николаевском районе края медведи зачастили к людям. То вафли выпрашивали у автомобилистов, то на огородах хозяйничали, то разрывали могилы. Это происходило из-за нехватки еды в условиях разросшейся численности, а также из-за лесных пожаров.