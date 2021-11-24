Губернатор Хабаровского края провел эффективную прямую линию с населением

Глава региона ответил на насущные вопросы жителей Фото: Правительство Хабаровского края

Во вторник, 23 ноября, губернатор Михаил Дегтярев ответил на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире. Глава региона общался с жителями края в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. Губернатор отвечал на десятки вопросов от горожан, касающихся самых разных тем.

Стоит заметить, что подобный формат общения главы региона с жителями края стал уже довольно привычным. Для Михаила Дегтярева это был уже шестой прямой эфир. Многие вопросы жителей края касались темы коронавируса. Например, главу региона спросили о том, как получить QR-коды пенсионерам, не умеющим пользоваться смартфонами. Естественно, не обошлось без вопросов о обрушившимся на Хабаровский край циклоне, вызвавшем обильные снегопады.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЦИКЛОНА

- Снега очень много. По городскому транспорту - он работу не приостанавливает. Но, конечно, работает не стабильно - задержки связаны с пробками. Тем не менее, все работают усиленно, я с главами городов и районов постоянно нахожусь в контакте, требую от них приводить в нормативный срок наши населенные пункты в достойный вид. Очень меня беспокоит, что плохо работают управляющие компании, плохо убирают дворы и тротуары. Даже пришлось сказать об этом мэру Хабаровска публично, - говорил глава региона в ходе прямого эфира.

Михаил Дегтярев отметил, что во время ледяного дождя, который прошел в Хабаровске 8 ноября, в травмпункты обратились сотни горожан.

- Точно так произошло и сейчас. Если правоохранительные органы установят связь должностных лиц, ответственных за содержание дворов, улиц тротуаров, с травмами, полученными людьми – ответственность наступит для всех. И нужно наводить порядок именно в работе с управляющими компаниям. Это сигнал всем, кто работает в сфере ЖКХ. Если вы туда пошли – несете ответственность не просто за чистоту какую-то абстрактную, а за здоровье людей, - заявил Михаил Дегтярев.

Циклон вызвал многочисленные повреждения линий электропередач. Губернатор заверил, что экстренные ремонтные бригады работали в местах обрывов, без света находились около семи тысяч домохозяйств, но электроснабжение удалось быстро восстановить.

О ВАКЦИНАЦИИ

Многие вопросы к Михаилу Дегтяреву касались вакцинации и всего, что с ней связано. Позиция Михаила Дегтярева насчет QR-кодов неизменна – для достижения массового иммунитета нужны меры не только разъяснительные, но и дисциплинарные. И даже жесткие.

- 1 декабря коды вводят для сотрудников органов власти. Значит ли это, что без кода нельзя будет попасть на работу? Значит. Во всех административных учреждениях нужно будет предъявлять QR-коды. Начинать надо с себя. В недрах правительства и администрации губернатора я провел исследование. Оно показало, что некоторые отлынивает от этого дела. Я буквально вчера чуть не уволил крупного руководителя, когда он мне начал рассказывать, почему не хочет прививаться. Поговорил с ним – привился как миленький, - отметил Михаил Дегтярев.

ПРО ШКОЛЫ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ

Серьезный вопрос задала жительница одного таежного села - можно ли рассчитывать на то, что в поселениях дети будут учиться в более-менее нормальных условиях?

- Можно и нужно. Мы обязательно все школы приведем в порядок. Сразу это сделать невозможно. На это необходимы гигантские средства. Мы действуем постепенно. Например, в этом году отремонтировали школу в Охотском районе. Она была в ужасающем состоянии - треснула просто пополам. У нас на Дальнем Востоке по поручению президента 1000 школ будет приведено в порядок в ближайшие четыре года, - отметил глава края.

Михаил Дегтярев понимает, что в таких условиях работать не просто не только школьникам, но и педагогам.

- Надо немножко потерпеть. Знаю проблему, выбиваем всеми возможными способами средства, чтобы быстро привести в порядок все в ближайшие несколько лет. Ну и строим новые учебные заведения. Мы в Хабаровске получили большие средства на школу в микрорайоне Строитель. Совместно с «Газпромбанком» в рамках государственно-частного партнерства сейчас завершаем консолидацию участка на Демьяна Бедного, на Ореховой сопке, - поделился губернатор.

Не остались за скобками проблемы спорта, повышения размеров социальных выплат, открытия новых производств, преодоления рыбного дефицита, транспортной доступности отдельных поселений и празднования Нового года.

Стоит заметить, что подобные прямые линии для Михаила Дегтярева превратились в инструмент эффективного решения проблем населения. Глава региона ведет диалог с людьми напрямую. И вслед за ним к такому формату подключаются органы власти всех уровней. После подобных прямых эфиров можно в реальном времени увидеть, как вопросы множества отдельных жителей края берутся на контроль министерствами, муниципалитетами и должностными лицами.