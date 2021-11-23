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Спорт23 ноября 2021 9:02

С главным тренером «СКА-Хабаровск» Сергеем Юраном продлят контракт еще на год

Об этом рассказал губернатор края Михаил Дегтярев
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
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За свою футбольную карьеру нынешний наставник хабаровчан успел поиграть за киевское "Динамо", а также "Бенфику" и "Порту". Фото: "СКА-Хабаровск"

За свою футбольную карьеру нынешний наставник хабаровчан успел поиграть за киевское "Динамо", а также "Бенфику" и "Порту". Фото: "СКА-Хабаровск"

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел в соцсетях прямую линию. Горожан интересовали не только вопросы коронавируса и недавно обрушившегося на регион циклона, вызвавшего обильные снегопады. Один из вопросов к Михаилу Дегтяреву касался спорта.

Во время ответа на него губернатор рассказал о дальнейшей судьбе известного футбольного тренера Сергея Юрана, который в настоящее время является наставником «СКА-Хабаровск».

- В футболе, вы помните, мы пригласили Сергея Юрана. И хочу анонсировать продление контракта с Сергеем Юраном еще на один год, - рассказал Михаил Дегтярев. - Сейчас у нас клуб на четвертом месте. В зоне стыковых матчей по выходу в премьер-лигу результат хороший. Не отличный, но хороший. И нам есть, куда двигаться.

Напомним, Сергей Юран занимает пост главного тренера с октября прошлого года. В прошлом он был одним из самых ярких футболистов киевского «Динамо». Также Сергею Юрану за свою спортивную карьеру довелось поиграть за португальские клубы «Бенфику» и «Порту».

Яркий наставник привлекает внимание не только игрой своих подопечных, но и своими заявлениями. Например, недавно Сергей Юран довольно резко высказался после матча с «Краснодаром-2». Тогда не обошлось без мата.

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Спорт: ФУТБОЛ