«Совесть имейте хотя бы»: Сергей Юран обратился к хабаровским болельщикам Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Безусловно в последнее время, хабаровская команда не очень радует своих болельщиков громкими победами. Весенняя часть сезона как началась с поражения от ЦСКА, так и продолжается ни шатко ни валко.

Возможно, именно игра с одноклубниками выбила хабаровских армейцев их колеи и немного психологически надломила, потом была целая серия травм, красных карточек, цепь случайностей, которая не позволяла команде взять верх там, где, казалось бы, она наработала на победу.

Сейчас ситуация начинает меняться – победа над второй командой «Спартака», выигрыш у одного из фаворитов первенства в этом сезоне - «Оренбурга», но по мнению Сергея Юрана высказывания некоторых «болельщиков» в соцсетях деморализуют команду.

- Истинный болельщик он поддержит команду в любой ситуации, - отметил Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска» в своем обращении. – А многие моменты, которые в соцсетях появляются… ребята это же читают. Поэтому я считаю, что это не истинные болельщики. Может кому-то это надо. Может заказывают эти высказывания.

По мнению Сергея Юрана график у хабаровской команды и без того очень напряженный и она по праву одна из самых «летающих» в лиге.

- Я бы предложил им просто слетать, поменять часовое время – 7 часов, да еще и выйти на поле, - подчеркнул главный тренер. – Я думаю, что на поле из них никто не выйдет. Вот я летаю и у меня такое состояние – тяжелое, а парни еще и выходят на поле. И хочу заметить мы не где мальчиками для битья небыли на выезде. Везде мы играем, бывает и побеждаем и складываются игры. Бывают и ошибки, поэтому убедительно хотел бы попросить – совесть имейте хотя бы. Истинный болельщик он всегда поддержит команду – есть ничья, есть победа, есть поражение, но он всегда рядом.

Так же наставник отметил, что скорее всего негатив несут так называемые околофутбольные люди.

- Читать это очень неприятно, хотел бы попросить немного посдержаннее. Я бы с удовольствием взял и оплатил хотя бы одну поездку – вот они взяли бы и почувствовали, что это такое, - завершил обращение Сергей Юран.

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