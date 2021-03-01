Перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга: защитник «СКА-Хабаровска» после матча с «Торпедо» попал в больницу

Защитник «СКА-Хабаровска» после матча с «Торпедо» попал в больницу. Фото ФК «Торпедо»

Уже на первой минуте матча «Торпедо» - «СКА-Хабаровск», после атаки на ворота армейцев «черно-белые» заработали угловой. Во время мощной подачи, Григорий Труфанов пытается помешать набегающему игроку «Торпедо» ударить по мячу и сам попадает под удар.

Футболист падает как подкошенный, его оппонент – высокий центральный защитник Андрей Евдокимов, тоже корчится от боли, держась за голову. Игра остановлена, хабаровчане столпились у лежащего спортсмена, на поле выбежали медики с носилками, кто-то из футболистов побежал за скорой помощью.

Инцидент произошел на первых же минутах матча. Фото ФК «Торпедо»

К сожалению, ответственный матч для Григория Труфанова завершился досрочно – футболиста на реанемобиле увезли в больницу. Вместо выбывшего защитника на поле был вынужден выйти новичок «красно-синих» украинец Денис Тарадуда.

- Если честно, сам момент не видел. Мимо проходили люди, закрыли, - рассказал Денис Тарадуда. - Сейчас он на медобследовании, мы командой очень переживаем за парня, желаем только здоровья. Дай бог, чтобы все обошлось, и он поскорее вернулся на поле. Волнение было все равно, потому что все-таки дебют и такой неожиданный. Но ничего, я в скором времени на поле взял себя в руки. Первый, второй пас своему и все, нет уже никакого волнения, только игра на команду. И команда, и тренеры меня поддерживали.

В скором времени стали известны подробности о состоянии травмированного игрока «СКА-Хабаровска».

- У защитника «СКА-Хабаровск» Григория Труфанова диагностирован перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга, - сообщили в пресс-службе «СКА-Хабаровска». - Ближайшие полторы-две недели Григорий проведет в стационаре под наблюдением врачей. К занятиям в общей группе он сможет вернуться ориентировочно через полтора месяца. Желаем Григорию как можно скорее оправиться от полученной травмы, восстановиться и приступить к тренировкам.