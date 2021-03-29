«Если бы Базелюк забил второй, то игра бы закончилась»: Сергей Юран о поражении от «Чайки» со счетом 1:2. Фото: ФК «Чайка»

Этой весной хабаровскому СКА фатально не везет. Из семи матчей, проведенных в рамках первенства Футбольной национальной лиги, всего один завершился победой, остальные - это либо ничья, либо поражение.

Непонятно, что случилось. Команда, настраивавшаяся на победу над ЦСКА, продолжает отдавать очки в первенстве. Может быть, виноваты неосуществленные амбиции в игре с одноклубниками, может быть, отсутствие мотивации (в четверку все равно не попасть), может быть - что-нибудь другое.

Вроде все есть - техничные подготовленные игроки, опытный тренер, не хватает какой-то малости, как в рассказе Сетона-Томпсона «Снап». Помните, когда стая быстрых гончих и мощных волкодавов загнала матерого волка, но никак не решалась на того броситься, пока сквозь свору не пробился щенок бультерьера. Его бросок к горлу хищника и решил дело.

Может, не надо было отдавать Гаджимурадова? Впрочем, что сделано, то сделано. Так хоть клуб смог заработать, тогда как по окончании контракта игрок ушел бы бесплатно. В Песчанокопске, на местном стадионе, СКА провел свой очередной матч, потерпев очередное обидное поражение.

Погода (то дождь, то снег, то солнце) и натуральный газон, быстро превратившийся в болото, конечно, оставляли желать лучшего, но после победы в Хабаровске футболисты жаждали закрепить успех. И это им почти удалось. На 56 минуте встречи Роман Мануйлов сумел загнать непослушный мяч в сетку ворот.

Этот гол как будто переключил рубильник - «Чайка» существенно прибавила, и если бы не Алексей Городовой, к середине второго тайма счет мог бы быть уже 1:5 - пять минут понадобилось песчанокопцам для того, чтобы создать у ворот СКА сразу пять голевых ситуаций. Забили с углового - и здесь голкипер хабаровчан уже был бессилен.

Второй мяч в ворота гостей влетел за восемь минут до окончания основного времени встречи. Не помогли даже добавленные арбитром четыре минуты. После финального свистка хабаровчанам пришлось лишь жалеть об упущенных возможностях, а их в этом матче было немало.

- Сложный выезд. Игра давалась. Если бы Базелюк забил второй, то игра бы закончилась. Не забили, провалили десять минут, - отметил после матча Сергей Юран, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Парни в любом случае молодцы. Индивидуальные ошибки при стандарте и при подаче с фланга привели к пропущенным мячам. Один эпизод вызывает у меня большое сомнение - когда Мануйлов выходил на чистый мяч. Игра давалась. Могли закончить с хорошим результатом, но не получилось. Будем разбираться.

Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведет дома на стадионе имени Ленина 3 апреля. Соперником хабаровчан станет «Оренбург».

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