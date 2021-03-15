«Чего не хватило - забить не хватило»: Сергей Юран о матче «Балтика» - «СКА-Хабаровск» завершившимся со счетом 1:0. Фото: ФК «Балтика»

После изматывающего турне и домашней игры с «Краснодаром-2» задержаться в Хабаровске подольше армейцам не удалось. В следующем туре им предстояло сразиться с «Балтикой», потому команда упаковала чемоданы и отправилась опять на запад страны - в Калининград.

«Балтика» - клуб непростой, которому явно тесновато в ФНЛ, но пока подняться в лигу повыше не выходит. Разозленные тремя подряд матчами, законченными вничью, игроки СКА сразу решили взять быка за рога, завладев инициативой на поле соперника. Команде явно нужна была победа, но подвела концентрация.

Уже на пятой минуте поединка армейцы зарабатывают очень опасный штрафной. Надо было забивать, но мяч уходит выше ворот. Хозяева отвечали резкими контратаками, но тоже не преуспели. Ситуация изменилась на 74 минуте, во время одной из таких контратак армейцы фолят в своей штрафной, и «Балтика» получает право на пенальти.

Свой шанс калининградцы не упустили. После этого СКА пытался изо всех сил отыграться и привести матч хотя бы к ничейному результату, но, к сожалению, не вышло. Поединок завершился победой хозяев поля с минимальным счетом. «Балтика» заработала три очка, хабаровчане остались «при своих».

- Чего сегодня нам не хватило? Вы же видели…Если бы нас так судили дома, было бы вообще шикарно, - прокомментировал матч Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска». - Забить нам сегодня не хватило. Нужно было забивать на первых минутах. Нам игра давалась, но допустили индивидуальные и бестолковые ошибки. Понятно, что есть часовые пояса и перелеты, но мы ничем не уступили «Балтике». Хочется подниматься в турнирной таблице и премии зарабатывать - их никто не отменял.

В итоге сейчас «СКА-Хабаровск» опустился на десятую строчку турнирной таблицы. Сейчас армейцы возвращаются в Хабаровск, где уже в эту субботу сыграют с «Велесом».

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