Стадион имени Ленина в Хабаровске очищают от снега и готовят к большому футболу Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Свершилось, «СКА-Хабаровск» после длительного выезда, за время которого армейцы успели потренироваться и поиграть в футбол в Турции, сыграть кубковый матч с ЦСКА в Москве, там же провести поединок с «Торпедо» и, переехав в Жигулевск встретиться в жестком противостоянии с тольяттинским «Акроном», наконец-то возвратились домой и даже успели поздравить женщин с первым весенним праздником.

Первый матч на стадионе имени Ленина должен состояться уже 10 марта, но погода в Хабаровске пока совершенно не футбольная, хотя в среду и обещают температуру около 0 градусов, но пока город завален снегом.

Чтобы долгожданная игра состоялась арену необходимо очистить от снега. Сейчас на поле и на трибунах работает персонал, погрузчиками и лопатами избавляясь от неожиданно выпавших осадков. И хотя снег по меткому выражению бывшего городского чиновника «имеет свойство таить» но к среде он это навряд ли успеет сделать самостоятельно.

Чтобы долгожданная игра состоялась арену необходимо очистить от снега Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- На главной арене стадиона имени Ленина полным ходом идут работы по подготовке к предстоящему матчу, - сообщают в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - С территории вокруг футбольного поля уже вывезено несколько десятков КамАЗов со снегом, и работы продолжаются, идет очистка трибун. Наш клуб старается сделать все, чтобы вам было комфортно. Ждем всех болельщиков завтра в 18-30. Нам нужна ваша поддержка!

Команда из Краснодарского края очень непростой соперник, в этом сезоне армейцы встречались с «быками» в сентябре прошлого года, когда командой еще руководил Алексей Поддбуский и несмотря на самоотверженную борьбу уступили южанам со счетом 2:4.

Посмотрим, что сейчас хабаровчане смогут противопоставить «Краснодару-2», тем более что после зимней паузы «красно-синие» серьезно обновили состав, включив в него очень перспективных игроков.

С территории вокруг футбольного поля уже вывезено несколько десятков КамАЗов со снегом Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В тоже время уже прошло два тура весенней части первенства Футбольной национальной лиги и ни в одном из них хабаровский СКА не одержал победы, впрочем, и поражений пока тоже не было. Как сложиться ситуация в эту среду – поживем, увидим. В любом случае болеем за наших.

Матч с «Краснодаром-2» рассудит 33-летний люберецкий судья Алексей Сухой. Предстоящий поединок в Хабаровске будет для подмосковного рефери 13-й игрой с участием нашей команды, на которую он назначен как главный арбитр. Ранее, в играх при судействе Алексея Сухого армейцы одержали 6 побед, трижды успех сопутствовал их соперникам, а ещё 3 встречи завершились ничейным результатом.

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