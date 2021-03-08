Это лучше, чем духи: футболисты «СКА-Хабаровска» поздравили женщин цветами и билетами Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Наконец-то после длительного выезда, в который игроки «СКА-Хабаровска» отправились сразу после новогодних каникул «красно-синие» вернулись домой. Турция, Москва, Жигулевск два напряженнейших матча - один из которых с ЦСКА - позади.

Впереди игра с «Краснодаром-2», но футболисты нашли время в насыщенном графике чтобы сделать сюрприз прекрасной половине человечества. Накануне в социальных сетях СКА появилась интригующая запись: «Хабаровский центральный универмаг», дата и время: 08/03 12:00.

Это лучше, чем духи: футболисты «СКА-Хабаровска» поздравили женщин цветами и билетами Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В означенное время всех входящих жительниц краевого центра встречали Глеб Грачев, Эмерсон, Ираклий Квеквескири, Эдуард Булия и тренер по физподготовке Сергей Нестеренко. Футболисты вручали дамам тюльпаны и билеты на предстоящий матч.

- Мы хотим обратиться ко всем нашим болельщицам и от всей души поздравить их с Международным женским днем, - поделились в футбольном клубе. - Желаем Вам продолжать радовать нас своей красотой, мотивировать на новые успехи. Пусть рядом всегда будет надежное мужское плечо, а жизнь дарит только радостные моменты. С праздником, наши любимые!

Это лучше, чем духи: футболисты «СКА-Хабаровска» поздравили женщин цветами и билетами Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Некоторые дамы были озадачены, некоторые, наоборот, ожидали поздравлений, но безусловно все были в восторге от цветов и от билетов. Напомним, что матч с «Краснодаром-2» состоится уже в среду 10 марта, в 18:30 на стадионе имени Ленина.

Сейчас «СКА-Хабаровск» находится на 9 месте турнирной таблицы первенства Футбольной национальной лиги. Армейцы открыли сезон игрой в 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. К сожалению, хабаровская команда, пропустив два мяча выбыла из борьбы за ценный трофей.

Это лучше, чем духи: футболисты «СКА-Хабаровска» поздравили женщин цветами и билетами Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Затем был матч с московским «Торпедо» завершившийся безголевой ничьей и встреча с тольяттинским «Акроном». Последний поединок вышел очень напряженным, за время игры молодой арбитр, для которого этот матч в ФНЛ был первым, показал сразу три красных карточки, одну из которых – Сергею Юрану, главному тренеру «красно-синих». Тем не менее опять ничья – 1:1.

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