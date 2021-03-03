Расписание матчей футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на март 2021 года. Фото: ФК «Торпедо»

Долгий период зимнего отпуска и последующей за ним подготовки позади - несмотря на то, что на улице снег, большой футбол вернулся в Россию, и хабаровские армейцы успели сыграть уже два матча. Причем оба, не заезжая домой.

В феврале «красно-синие» померились силами с одноклубниками из Москвы в игре за выход в четвертьфинала Кубка России. К сожалению, хабаровчане не смогли перебороть собственные комплексы и уступили ЦСКА со счетом 0:2.

Второй матч футболисты «СКА-Хабаровска» провели там же, в Москве, но уже в рамках первенства Футбольной национальной лиги. Соперником «красно-синих» стало столичное «Торпедо». Этот поединок закончился безголевой ничьей.

По мнению Сергея Юрана, стоящего у руля хабаровской команды, это можно считать успехом. Не всем удается завоевать очки в домашнем противостоянии с «черно-белыми», идущими, кстати, на четвертой позиции в турнирной таблице первенства.

Расписание матчей футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на март 2021 года Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

МАТЧИ В МАРТЕ 2021 ГОДА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «СКА-ХАБАРОВСК»:

6 марта, суббота, «Акрон» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Жигулевск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

10 марта, среда, «СКА-Хабаровск» - «Краснодар-2». Первенство ФНЛ. Хабаровск, начало в 11:30 по московскому времени (18:30 по хабаровскому).

14 марта, воскресенье, «Балтика» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Калининград, начало в 17:00 по московскому времени (15 марта, 00:00 по хабаровскому).

20 марта, суббота, «СКА-Хабаровск» - «Велес». Первенство ФНЛ. Хабаровск, время уточняется.

24 марта, среда, «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2». Первенство ФНЛ. Хабаровск, время уточняется.

28 марта, воскресенье, «Чайка» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Песчанокопское, время уточняется.

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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