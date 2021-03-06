«СКА-Хабаровск» одержал боевую ничью в игре с «Акроном» 1:1. Фото ФК «Акрон»

Из Москвы после драматического матча с «Торпедо», в котором СКА потерял Григория Труфанова получившего травму головы, хабаровские армейцы отправились в Жигулевск для того, чтобы провести встречу с тольяттинским «Акроном».

Забегая вперед, стоит сказать, что поединок получился очень интересным, за матч на поле были показаны сразу три красные карточки – одну из них получил Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска».

Поначалу ничего не предвещало беды команды показывали достаточно равный футбол, хотя «Акрон» выглядел посвежее. Все измелилось во второй половине первого тайма. Нападающий «Акрона» прорвался вперед, защитник Эммерсон его толкает и совершенно неожиданно для всех на 37 минуте поединка вместо желтой карточки получает красную вынуждено, покидая поле.

Тем не менее армейцы не сдались, даже оставаясь в меньшинстве они продолжили атаковать. Но это еще не все. После спора с арбитром «билет на выход» получает главный тренер хабаровчан Сергей Юран. После красной карточки наставник армейцев скрылся в подтрибунном помещении предварительно швырнув бутылку с водой себе под ноги.

В итоге команда из Хабаровска остается без центрального защитника и главного тренера, но армейцы снова проявляют характер «дотащив» тайм до перерыва в «сухую». Хотя «Акрон» очень хотел забить и надо признать для этого у них были все возможности.

Безголевая ничья держалась до 56 минуты игры, когда Андрей Батютин головой отправляет мяч в ворота «Акрона», но даже после этого СКА не «сел» в оборону как многие ожидали, а продолжил играть достаточно агрессивно.

К сожалению, игра в меньшинстве принесла свои плоды на 68 минуте матча, когда Кариму Гираеву удалось сравнять счет. Вдохновленный «Акрон» врется вперед, но «СКА-Хабаровск» держится.

Помогла удержать равновесие и красная карточка, показанная на 84 минуте дебютантом Футбольной национальной лиги Александром Машлякевичем Давиду Бидловскому. Итог игры – ничья 1:1.

Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведет уже дома. 10 марта он будет принимать на своем поле «Краснодар-2».

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