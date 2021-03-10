В роли главного тренера «СКА-Хабаровска» на игре с «Краснодаром-2 » выступит Юрий Шпирюк Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Все поклонники футбола наверняка помнят беспрецедентный по накалу страстей поединок «СКА-Хабаровска» и «Акрона» в Жигулевске. Как говорится, ничего не предвещало беды, армейцы в этом сезоне уже играли с командой из Тольятти, и матч получился ничем особо не примечательным, но не в этот раз.

Может быть, виной всему молодой арбитр, который проводил свой первый матч в ФНЛ и хотел соответствовать строгим критериям лиги. Одно только то, что за матч было показано сразу три красных карточки, говорит о многом. Первую уже на 37 минуте получил центральный защитник СКА Эмерсон.

По мнению многих специалистов, эпизод был совершенно игровой, действительно футболист хабаровской команды намеренно толкнул нападающего, рвущегося к воротам СКА, действительно он заслуживал наказания, но максимум «горчичника», тем не менее судья предпочел удалить игрока, на котором строилась вся защита СКА, с поля.

Чаша терпения Сергея Юрана переполнилась чуть позже, главный тренер принялся спорить с арбитром, тот полез в карман и показал вторую красную уже наставнику армейцев, вынудив того покинуть скамейку запасных и скрыться в подтрибунном помещении. Уходя, Юран традиционно швырнул бутылку с водой.

Третья «красная» была, слава богу, показана уже соперникам, и то - в самой концовке матча на 84 минуте. Лишенные защитника и наставника армейцы держались на спортивной злости и боевом характере, что позволило завершить матч вничью - 1:1.

На днях состоялось заседание дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалось поведение главного тренера «СКА-Хабаровска» во время матча с «Акроном».

- Решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского Футбольного союза главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран дисквалифицирован на один матч Первенства ФНЛ, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровска». - Напомним, наставник армейцев был удален со скамейки запасных в игре прошлого тура, которую наша команда проводила на выезде против тольяттинского «Акрона».

Так что 10 марта выводить команду на первый домашний матч весенней части первенства будет старший тренер Юрий Шпирюк.

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