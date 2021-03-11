Ни в одни ворота: «СКА-Хабаровск» закончил матч с «Краснодаром-2» безголевой ничьей 0:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Наконец-то после зимней паузы большой футбол пришел в Хабаровск, сразу после матча с «Акроном» футболисты в красно-синей форме вернулись домой для того, чтобы открыть на Дальнем Востоке весеннюю часть первенства игрой с «Краснодаром-2».

Ни в одни ворота: «СКА-Хабаровск» закончил матч с «Краснодаром-2» безголевой ничьей 0:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

За время затяжного выезда не обошлось без потерь. В больнице оказались Григорий Труфанов с травмой головы, полученной во время матча с «Торпедо», и Константин Базелюк. После красной карточки, показанной в поединке с «Акроном», вынужден был пропустить матч центральный защитник Эмерсон. Да и главный наставник «красно-синих» наблюдал за матчем своей команды издалека.

Ни в одни ворота: «СКА-Хабаровск» закончил матч с «Краснодаром-2» безголевой ничьей 0:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Соперник тоже прибыл не в самом боевом составе, у них в последнее время с удалениями совсем беда, еще хуже, чем у хабаровчан. Так что южанам пришлось обходиться без защитников Пелиха и Литвинова, нахватавших желтых карточек.

Во время первого периода армейцы были очень активны и если не забили, то только из-за того, что удача была на стороне соперников. Гостям помогала и штанга, и сам мяч, не желавший покоряться нападающим СКА. Даже удаление капитана «быков» за опасную игру в голень не помогло исправить ситуацию.

Ни в одни ворота: «СКА-Хабаровск» закончил матч с «Краснодаром-2» безголевой ничьей 0:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Моменты - были, голов, увы - не было. Во втором тайме ситуация не изменилась. Итог - безголевая ничья, в которой армейцы вместо трех очков опять зарабатывают всего одно. К слову сказать, это уже третья игра подряд, завершившаяся ничейным результатом.

- Да какие впечатления? Досада, обида сидит, - прокомментировал игру Юрий Шпирюк, старший тренер ФК «СКА-Хабаровск». - К сожалению, бывает такое, что удаление у соперника играет с командой злую шутку. В принципе, ребята это понимали, но было желание забить побыстрее, от которого начали торопиться, суетиться. Где-то можно было поспокойнее сыграть, разыграть мяч, но, повторюсь, желание забить быстрый гол и удаление сыграли злую шутку. Готовы были хорошо, настраивались, никого упрекнуть нельзя. Обидно, что при полнейшем преимуществе мы потеряли очки.

Ни в одни ворота: «СКА-Хабаровск» закончил матч с «Краснодаром-2» безголевой ничьей 0:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет на выезде в Калининграде с местной «Балтикой» уже в это воскресенье,14 марта.

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