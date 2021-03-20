«Мы не забиваем много моментов, которые создаем»: Сергей Юран об игре с «Велесом» только чудом завершившейся ничьей 1:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Велес, молодая агрессивная команда, которая только в этом сезоне вошла в Футбольную национальную лигу и явно здесь не намерена задерживаться. На ее фоне 75-летний СКА выглядит тяжеловато. Уже какую игру подряд армейцы не могут добиться победы.

Все началось с поражения в феврале в кубковом матче против ЦСКА. Видимо два мяча забитые в ворота хабаровчан одноклубниками немного надломили команду, которая перестала верить, что у нее что-то может получиться.

«Мы не забиваем много моментов, которые создаем»: Сергей Юран об игре с «Велесом» только чудом завершившейся ничьей 1:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Как бы то ни было, эта игра началась очень активно – видно было что футболисты дома нацелены на победу и очень активны. К сожалению, в первом тайме реализовать все созданные моменты, среди которых были и выходы один на один с вратарем «Велеса» не вышло.

Второй тайм поначалу мало отличался от первого, но все измелилось на 84 минуте, когда москвичам удалось реализовать очередной угловой. Удар вышел таким неожиданным что Владимир Сугробов, на этот раз стоявший в воротах не сумел на него среагировать.

«Мы не забиваем много моментов, которые создаем»: Сергей Юран об игре с «Велесом» только чудом завершившейся ничьей 1:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Время таяло как весенний снег в Хабаровске и все шло к тому, что несмотря на прилагаемые усилия СКА потерпит первое домашнее поражение в весенней части сезона. Основное время матча кончилось, арбитр добавил 4 минуты и практически на их исходе Дмитрий Барков сумел восстановить статус-кво и спасти армейцев от немилости болельщиков.

«Мы не забиваем много моментов, которые создаем»: Сергей Юран об игре с «Велесом» только чудом завершившейся ничьей 1:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Впрочем, главный тренер хабаровской команды все равно результатом остался не очень доволен.

- Конечно, ничейный результат в домашней игре – не имеет значения с лидером или нет – всегда негативный, - отметил после матча Сергей Юран, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Потому что хочется выигрывать. И мы создали моментов много в первом тайме для того, чтобы повести в счете и потом уже выстраивать немного по-другому игру, потому что команде соперника нужно идти вперед и создавать на быстрых атаках. Сейчас я ребятам сказал, что упрекнуть в чём-то их мне сложно. Только в одном: мы не забиваем много моментов, которые создаем.

«Мы не забиваем много моментов, которые создаем»: Сергей Юран об игре с «Велесом» только чудом завершившейся ничьей 1:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Так же наставник хабаровчан напомнил, что в составе на этот матч было много вынужденных изменений. Мартусевич набрал много желтых карточек и вынужден был пропустить игру. Эмерсон из-за красной карточки не вышел на домашнюю арену СКА. Тем не менее по мнению Серея Юрана – команде как воздух нужна победа.

«Мы не забиваем много моментов, которые создаем»: Сергей Юран об игре с «Велесом» только чудом завершившейся ничьей 1:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Никак не прорвёт все эти моменты, - отметил Сергей Юран. - Мы по моментам за одну игру наигрываем на две-три. Забить, нужно забить. А так парни физически готовы. Две игры мы играли в меньшинстве. Полтора тайма вдесятером с «Акроном», и «Акрон» сравнял где-то там в концовке, и то из-за ошибки. Тайм играли в меньшинстве в Калининграде, что тоже показатель. Так бы набивали по два, по три мяча. Да и сегодня пропустили стандарт. Будем смотреть, разбирать кто не доиграл.

Следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет тоже дома. 24 марта соперником «красно-синих» станет «Спартак-2».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Боевые» майки футболистов «СКА-Хабаровска» уйдут с молотка. На аукцион выставили футболки формы, в которой хабаровские армейцы играли против одноклубников из ЦСКА (подробнее)

- «Чего не хватило - забить не хватило»: Сергей Юран о матче «Балтика» - «СКА-Хабаровск», завершившемся со счетом 1:0. После трех ничьих подряд армейцы потерпели первое поражение в весенней части сезона (подробнее)

- Ни в одни ворота: «СКА-Хабаровск» закончил матч с «Краснодаром-2» безголевой ничьей 0:0. Больше часа армейцы владели численным преимуществом, но так и не смогли его реализовать (подробнее)

В ТЕМУ:

- Расписание матчей футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на март 2021 года. В марте армейцы проведут шесть игр: три дома и три на выезде (подробнее)

- Перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга: защитник «СКА-Хабаровска» после матча с «Торпедо» попал в больницу. К тренировкам Григорий Труфанов сможет вернуться через полтора месяца (подробнее)

- Это лучше, чем духи: футболисты «СКА-Хабаровска» поздравили женщин цветами и билетами. Прекрасных дам приглашали на матч с «Краснодаром-2» (подробнее)