«Боевые» майки футболистов «СКА-Хабаровска» уйдут с молотка Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вторую половину сезона футболисты «СКА-Хабаровска» начали очень рано – 21 февраля в Москве они вышли на матч против одноклубников из ЦСКА. Поединок проходил в рамках одной восьмой финала Кубка России, подняться так высоко армейцам из Хабаровска позволила победа над казанским «Рубином».

Все зимние каникулы дальневосточники усиленно готовились дать достойный бой фаворитам Премьер-Лиги, тренировались в Турции, обновляли состав, и даже психологически настраивались. К сожалению не помогло, в одну четвертую команда Сергея Юрана не прошла.

Чем дольше шел матч, тем больше зажимались армейцы. В итоге матч завершился победой одноклубников из Москвы которые забили хабаровчанам два мяча и не пропустили ни одного. Теперь любители футбола в общем, и поклонники «красно-синих» из бывшей столицы Дальнего Востока в частности смогут приобрести уникальные сувениры – футболки в которых хабаровчане выходили на матч.

- Друзья, у нас для вас необычное новшество: мы начинаем аукцион по продаже «боевых» маек наших футболистов, в которых они провели кубковое армейское дерби, - сообщают в пресс-службе «СКА-Хабаровска» - К матчу против ЦСКА был изготовлен специальный бело-синий комплект формы «СКА-Хабаровск». Первый лот – игровая майка Максима Мартусевича.

Первый в истории хабаровского армейского клуба аукцион будет проходить на площадке армейцев в instagram. Стартовые цены вполне приемлемые – торги начинаются с 2500 рублей. Майку заберет тот, кто в комментариях предложит большую цену. Итоги будут подведены 21 марта после 16:00.

Выкупить майку будет необходимо в течение суток с момента получения сообщения о победе в аукционе. Способ оплаты подбирается индивидуально, доставка в другой город – за счет покупателя. На что пойдут вырученные деньги не сообщаются, хотелось бы надеяться, что на благотворительность, ну или хотя бы на усиление состава.

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