Наконец-то прорвало: Сергей Юран о победе «СКА-Хабаровска» над «Спартаком-2» со счетом 3:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

О том что команде как воздух нужна победа, Сергей Юран говорил еще несколько матчей назад. Серия, когда армейцы не выигрывали, но сводили матчи к ничьей затянулась. Четыре игры свели вничью и одну, а если считать и кубковый поединок с одноклубниками, то две – проиграли. Многовато особенно для такого тренера как Юран исповедующего бескомпромиссный атакующий футбол.

И армейцы и их гости предпочли сегодня атакующий футбол Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Видно, было что и самих футболистов такая ситуация не устраивает. Хотелось выиграть, особенно дома, перед своими болельщиками, которые всегда, даже в самые черные дни поддерживают игроков. Поэтому матч начался активно и по мере того, как таяло игровое время активность все возрастала.

Второе что хотелось бы отметить – хабаровский СКА наконец-то начал забивать со стандартов. В этом поединке все три мяча такие и это не плохо. Стандарты появляются только когда команда атакует, действует активно и заставляет соперника ошибаться – то, чего не хватало армейцам раньше.

На поле кипели страсти, но было понятно что СКА намерен побеждать Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Первый мяч в ворота «Спартака-2» отправил после розыгрыша углового в ворота гостей Дмитрий Барков, 5 на пятой минуте матча, второй на 29 минуте Кирилл Большаков мощным ударом вколотивший мяч в верхний угол ворот – голкипер «Спартака» был бессилен. Третий гол на 65 минуте забил Эмерсон. Несмотря на все попытки красно-белых исправить ситуацию у них ничего не вышло. Большая заслуга в этом принадлежит вратарю армейцев Алексею Городовому.

Сегодня наконец-то на поле вышел и Константин Базелюк восстановившийся после травмы Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Наконец-то! Я не просто так до этого говорил, что должно прорвать, - отметил после матча Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска». - Создаем много моментов. Даже в этом матче создавали. Там и Малеев мог, и ещё были… Наверное, первый раз у меня в карьере такая серия. Бывали короткие: одна-две игры. В этом плане, конечно, прорвало. Это и для команды здорово. Здесь главное было, чтобы ребята не ушли в себя. Оно не идёт, не идёт, и всё ниже, ниже. Поэтому нужно было на контроле держать ребят, делать поправки. Но здесь поправка только в том заключалась, что нужно забить. Без этого они психологически были ниже и ниже. Поэтому доволен.

Иру наверняка оценили и болельщики «красно-синих» несмотря на легкий минус пришедшие посмотреть игру на стадионе.

Несмотря на легкий минус болельщики не упустили посмотреть матч на стадионе Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Самое главное, что и для болельщиков игра была интересная, - подчеркнул Сергей Юран. - Играли в атаку и «Спартак», и мы. Забили, самое главное, хорошие мячи, по делу. И со стандарта, и с игры. Я думаю, что эта серия закончилась. Она не плохая была. Выиграть не могли, но и не проигрывали, за исключением «Балтики», да и то там была индивидуальная ошибка. А в целом не проигрывали. Но хотелось-то всегда побед. И хочется. Надеюсь, что в этом матче мы прервали эту серию.

Защищающаяся команда всегда больше ошибается, чем воспользовались хозяева поля Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сейчас хабаровская команда опять отправляется на выезд в Песчанокопское где ей в это воскресенье предстоит сыграть с местной «Чайкой».

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