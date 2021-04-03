Не без помощи удачи и ветра: «СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Не секрет что в весенней части первенства Футбольной национальной лиги хабаровской команде не очень везет. Из семи сыгранных матчей только в одном «красно-синие» смогли одержать победу.

В остальных встречах - либо ничья, либо проигрыш. А выиграть хотелось, тем более на своем поле. Справедливости ради стоит отметить, что игра хабаровского СКА стала значительно лучше, вот только всегда чего-то не хватает, какой-то малости.

В этот раз погода футболистов не баловала – мокрого снега, как на севере Хабаровского края, конечно, не было, но вот сильнейший ветер мог серьезно осложнить матч. Соперник серьезный – «Оренбург» готовится выйти в Премьер-Лигу и выглядит очень достойно.

С первых же минут игроки СКА, игравшие в традиционной красно-синей форме, бросились в атаку и на 27 минуте Константину Базелюку при помощи Дмитрия Баркова, защитника «Оренбурга» и ветра удалось забить гол.

Остальные 63 минуты матча гости пытались отыграть забитый мяч и иногда были опасно близки к этому, но хабаровскую команду выручал голкипер и мощная линия защиты. А чтобы гости не расслаблялись армейцы активно контратаковали.

Даже добавленные арбитром в конце матча 5 минут не смогли помочь «Оренбургу», уступившему хабаровчанам с минимальным счетом. И хотя хабаровской команде в этом сезоне рассчитывать уже не на что радует, что «красно-синие» продолжают показывать неплохой атакующий футбол радуя своих болельщиков.

- Мы готовились к этому матчу, потому что «Оренбург» ставит задачу выхода в премьер-лигу, - отметил на послематчевой пресс-конференции Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска». - Это доказывает и турнирная таблица, поэтому разбирали соперника максимум. Старались минимизировать моменты и полумоменты у своих ворот и максимально сыграть в атаке. Понятно, что на встречных курсах играть с командой, которая, при всем уважении к своим ребятам, все-таки имеет игроков, которые в премьер-лиге поиграли. Поэтому на первый тайм план был максимально играть в атаку, старались накрывать, старались искать свой момент, и это у нас получилось, мы забили.

Следующий матч хабаровчане проведут на выезде в Красноярске с местным «Енисеем».

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