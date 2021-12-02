Стало известно имя предполагаемого заказчика смертельной драки в колонии строгого режима Амурска

В ходе драки два человека погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести. Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В деле о смертельной драке в амурской исправительной колонии строгого режима (ИК-14) появился главный подозреваемый. Напомним, что в ночь на 5 сентября в учреждении разгорелся конфликт между кастами заключенных. Два человека погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести.

ЧЕРНОЕ ПРОТИВ КРАСНОГО

В ИК-14 попадают отъявленные преступники за тяжкие убийства, грабежи, вымогательства, создание ОПГ и так далее. Осужденные здесь делятся на касты: «красные» (сотрудничают с руководством учреждения) и «черные» (живут по воровским законам и не идут на контакт с администрацией). По предварительным данным, конфликт произошел именно из-за столкновения интересов двух тюремных группировок.

В колониях есть свои «смотрящие», которые назначаются «ворами в законе». Столь высокий статус предполагает, что человек должен представлять интересы авторитетов и решать возникающие в учреждении вопросы. В ИК-14, по неподтвержденным данным, «смотрящим» сам себя назначил «камчатский потрошитель» Сергей М. В помощники он взял комсомольского вымогателя Артема Е. Вместе осужденные попытались «перекрасить» колонию в красный, что не понравилось криминальным боссам.

По другой версии, кровавая драка произошла между «черными», а переделки колонии не затевалось. Якобы «смотрящий» Сергей М. не поделил деньги с коллегами по преступному цеху. Таким образом авторитеты хотели проучить мужчину.

ДРАКА

- Дать добро на «разборки» в колонии могут дать только авторитеты сверху, просто так в лагере ничего не случается. Бывают, конечно, исключения, когда заключенные сами поднимаются, но они редки. К бунтам и дракам готовятся, запасаются орудиями для нанесения ранений. Это могут быть не только заточки, но и ножки от стульев, камни, железки - все, что может причинить вред, - рассказал «КП» бывший заключенный Вадим И.

В драке заключенные сошлись в ночь с 4 на 5 сентября 2021 года. В ход шли кулаки и тупые предметы, предположительно, ножки от стульев. Сергей и Артем получили серьезные ранения, от которых скончались. Еще четверо заключенных получили травмы и попали в больницы. Сидельцев разняли сотрудники колонии, введение спецсил не потребовалось.

Сергея М. называли «камчатский потрошитель» за его безжалостность. Будучи 19-летним парнем, он убил полицейского, расстрелял предполагаемого обидчика, захватил заложников и бежал из изолятора. Артем Е. восемь лет назад в Комсомольске организовал банду, которая вымогала у людей деньги, грабила и угрожала убийствами. Подробнее о делах погибших заключенных можно почитать в нашем предыдущем материале, перейдя по ссылке.

АВТОРИТЕТНАЯ РУКА

По версии следствия и по словам источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, к драке в колонии причастен криминальный авторитет по кличке «Винни-Пух». Под этим прозвищем, по предварительным данным, скрывается «положенец» Евгений В. Свой высокий титул авторитет, по данным следователей, получил в 2019 году. В отношении преступного босса возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

- По версии следствия, занимая высшее положение в преступной иерархии на территории города Амурска и Амурского района, мужчина контролировал и оказывал влияние на криминогенную обстановку в исправительных учреждениях посредством доверенных лиц. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, собирается доказательственная база. Подозреваемый находится в СИЗО, - прокомментировали «КП» в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По «воровской статье» авторитету грозит до 15 лет колонии. Также СК по факту драки в колонии расследует уголовные дела об убийстве и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

По словам правозащитников, серьезных жалоб из ИК-14 не поступало.

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