«Туда ходят как за молоком»: мэр Хабаровска предложил пускать в алкомаркеты по QR-кодам

Сейчас QR-коды требуют в магазинах с площадью свыше 1000 квадратных метров. Мэр Хабаровска предложил снизить этот норматив на примере алкомаркетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Хабаровска состоялся очередной штаб по противодействию коронавирусной инфекции. На мероприятии обсуждались экстренные меры, связанные с COVID-19.

Во время штаба выступали с отчетами о проделанной деятельности представители различных ведомств: здравоохранения, внутренних органов и сферы общественного питания. Чиновники представили статистику о проведенных рейдах и проверках, а также сообщили о текущем положении дел.

Вопрос по введению локдауна все еще находится на обсуждении в краевом правительстве. Администрация в этом случае решения не принимает. Поэтому вопрос остается открытым.

- В больницах закончились свободные места для новых пациентов с коронавирусом, что является предпосылкой для введения локдауна, как бы мы этого не хотели. Коечный фонд уже исчерпал свои лимиты. Ситуация очень тяжелая, но пока что контролируемая, - рассказал «КП-Хабаровск» Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Обстановка по COVID-19 продолжает оставаться тяжелой, но не критичной, по словам градоначальника.

- Мы сами планомерно подошли к этому тупику и стоим на пороге введения крайних мер. Требования Роспотребнадзора в полной мере не выполняются. Например, в общественном транспорте пассажиры и водители находятся без масок, что недопустимо. Поэтому мы будем усиливать контроль над соблюдением масочного режима, а также будем раздвигать график работы для предприятий и администрации, увеличим количество автобусного парка на линии, чтобы уменьшить нагрузку на общественный транспорт в часы пик, - добавил Сергей Кравчук.

Еще одна важная тема на заседании коснулась проверки QR-кодов при входе в магазины. На данный момент у посетителей просят предъявить код о вакцинации при входе в торговую точку площадью от тысячи квадратных метров. Сергей Кравчук предложил снизить эти нормативы.

- Давайте мы это сделаем. Мое предложение поставить границы от 50 квадратных метров и выше. И поверьте мне - завтра все без исключения поставят вакцину! Потому что такую площадь имеют все алкомаркеты, куда люди ходят как за молоком. Я не шучу и прошу поддержки у Роспотребнадзора в рассмотрении моего предложения. Это будет самый основной воспитательный элемент по проверке. Главное не запретить, а приучить жителей к правильному поведению в общественных местах, - завил мэр города.

Также Сергей Кравчук призвал хабаровчан проявлять больше самодисциплины в плане масочного режима и активно вакцинироваться. Кроме того, мэр отметил, что необходимо увеличить количество специалистов администрации, которые будут выписывать протоколы о штрафах за нарушение антиковидных мер. Все рассмотренные вопросы будут занесены в протокол поручений администрации.

Напомним, в Хабаровске и Комсомольске вводятся дополнительные карантинные меры. Большинство из них начнут действовать с 15 декабря, часть требований уже приняты. Ужесточения касаются студентов, трудящихся, медицинских осмотров и массовых мероприятий – в том числе Новогодних утренников.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Отмена мероприятий и QR-код на утренник: антиковидные меры ужесточили в Хабаровске и Комсомольске

Каждый день в этих городах коронавирус находят более чем у 300 человек (подробнее)

Стало известно, как будут работать аэропорты и госучреждения в Хабаровском крае с 1 декабря

В регионе ужесточат антиковидные меры, если ситуация ухудшится - грядет локдаун (подробнее)

Грядет локдаун: халатность бизнеса может привести к тотальному антиковидному карантину в Хабаровском крае

Жесткие ограничения будут действовать несколько недель (подробности)

«Людей убивает паника»: хабаровский врач из «красной зоны» объяснил, почему люди гибнут при COVID-19

Доктор объяснил, почему люди паникуют во время тяжелой формы заболевания, а также высказался о причинах роста числа заболевших коронавирусом (подробнее)