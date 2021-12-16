Из мороза в тропики: 19-летняя бельгийка, в одиночку облетевшая Дальний Восток, добралась до Филиппин

Зара Резерфорд рассчитывает стать самой молодой летчицей, в одиночку совершившей кругосветку. Фото: instagram@fly.zolo

Бельгийка Зара Резерфорд, облетевшая Дальний Восток, добралась до Филиппин. Напомним, 19-летняя летчица совершает одиночную кругосветку на сверхлегком самолете Shark (Акула). В путешествие отважная девушка отправилась 19 августа из Бельгии. В начале ноября Зара приземлилась в Магадане. Через неделю она добралась до крайних рубежей Хабаровского края.

Маршрут и график поездки часто менялись из-за погодных условий. Например, девушка была вынуждена две недели провести в хабаровском поселке Аян. Это было связано с нелетной погодой. Добраться до краевой столицы Заре Резерфорд удалось лишь 30 ноября. Но в Хабаровске девушка пробыла недолго. Уже 2 декабря Зара Резерфдорд приземлилась в аэропорту Владивостока. Оттуда девушка отправилась в Южную Корею, а 16 декабря добралась до Филиппин.

Девушка сделала селфи прямо в кабине самолета. Фото: instagram@fly.zolo

- Сегодня я должна была лететь дальше на Юг, но из-за надвигающегося тайфуна я решила лететь прямо в Кота-Кинабалу, Малайзия, - написала Зара Резерфорд у себя на странице в Instagram.

На Филиппинах Зара остановилась ненадолго, так как девушка держит путь в Малайзию. За это летчица извинилась перед жителями Думагате – крупнейшем городе в провинции Восточный Негрос.

- Жителям Думагете: мне очень жаль, что я не могу встретиться с вами в этот раз, но я с удовольствием приеду в гости в будущем! – написала девушка в своем Instagram.

Владивосток стал последним городом, в котором побывала отважная летчица. Фото: instagram@fly.zolo

Отважная летчица отправилась в путешествие на этом самолете. Фото: instagram@fly.zolo

Зара Резерфорд рассчитывает стать самой молодой летчицей, в одиночку совершившей кругосветку.

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