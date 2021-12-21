Собирался в Сочи с семьей: коллега рассказал о последней встрече с погибшим магаданским депутатом, который попал в крупный скандал

Вечером 19 декабря депутата нашли мертвым в своем магаданском офисе. Фото: Магаданская гордума

Загадочная смерть депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко обрастает новыми подробностями. Напомним, что имя народного избранника стало известно на всю страну после публикации резонансных фото. На них из тушек птиц выложена памятная надпись с сердечком в конце.

СЕЗОН ОХОТЫ

Скандальные снимки попали в сеть в мае этого года. На фото человек с ружьем стоит в центре надписи «Чукотка! 2021», которую венчает сердечко. Каждая буква и каждый знак «написаны» трупами гусей, уток и журавлей. Всего на фразу ушло порядка 178 водоплавающих.

На фото человек с ружьем стоит в центре надписи «Чукотка! 2021», которую венчает сердечко Фото: Социальные сети

Местные законы гласят: охотиться без ограничений могут коренные жители Чукотки, остальным необходимо получать лицензию. Разрешенный период любительской добычи - с 14 по 24 мая. За сезон охоты можно отстрелить не больше двух журавлей, пяти гусей (по одному в день) и до пяти уток в день.

Прокуратура и Следком Чукотки провели свои проверки и установили, что события на фотографиях происходили в период с 14 по 17 мая, а значит, в разрешенный сезон. Оставался вопрос в количестве добытых птиц - по закону, почти 180 водоплавающих могла отстрелить компания примерно из 36 охотников.

Но на снимках засветился лишь магаданский депутат Александр Крамаренко. Он ушел в глухую оборону и комментариев по данной ситуации не давал. «Единая Россия», в которой состоял народный слуга, приостановила его членство в партии, подозревая, что охота-таки проходила вне разрешенного сезона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба (около 712 тысяч рублей). В каком статусе находился Александр Крамаренко - неизвестно.

Всего на фразу ушло порядка 178 водоплавающих Фото: Социальные сети

ГОТОВИЛСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Вечером 19 декабря депутата нашли мертвым в своем магаданском офисе. Следственный комитет Колымы проводит проверку по факту смерти народного избранника в рамках статьи «Убийство». Следователи рассматривают все версии случившегося.

Люди из окружения Александра Крамаренко уверяют: серьезных изменений в его поведении и настроении они не замечали. Наоборот, 59-летний депутат готовился отпраздновать Новый год с семьей.

- Я его видел в пятницу (17 декабря - прим. ред.), в думе встретились случайно. Настроение у него было положительное, знаю, что были куплены билеты в Сочи, планировал улететь с семьей на новогодние праздники. Не хотел он уйти из жизни таким образом, - рассказал «КП» Рафаэль Фатыхов, депутат Магаданской городской думы.

Будущие депутаты знакомы давно: в 00-х годах занимались коммерческими пассажирскими перевозками: Александр Крамаренко взял на себя межгород, а Рафаэль Фатыхов - пустил автобусы по Магадану. Затем пути бизнесменов разошлись и вновь пересеклись в местном парламенте.

- Человек он был положительный, занимался ответственной работой - налаживал автобусное сообщение в наших тяжелых климатических условиях. Александр Крамаренко поддерживал коллектив, сам участвовал в ремонте техники. Его большой слабостью были рыбалка и охота. Он был чист, - поделился Рафаэль Фатыхов.

У Александра Крамаренко остались жена, взрослый сын и дочь.

Следствие по делу о незаконной охоте продолжается.

СПРАВКА «КП»

Александр Викторович Крамаренко родился 23 апреля 1962 года в городе Кременчуг Полтавской области. Окончил мореходную школу в Клайпеде по специальности «Матрос- моторист 1 класса».

В сентябре 2015 года был избран депутатом Магаданской городской думы VI созыва, через пять лет переизбрался на второй срок. Занимал пост заместителя председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления. Состоял в комиссиях по вопросам социальной политики; муниципальной собственности и инвестиционной политики.

Основное место работы - ООО «МАГАДАН-АВТО», занимал пост директора. Судя по данным из открытых источников, в 2020 году предприятие заработало 54 129 000 рублей. Расходы составили 53 335 000 рублей.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Судя по опубликованной декларации, за 2020 год Александр Крамаренко заработал более 6,7 миллиона рублей. Супруга депутата отчиталась о доходе свыше 14,6 миллиона рублей. Список владений народного избранника впечатляет: участок 1250 «квадратов», четыре квартиры разной площади, два гаража по половине доли и больше 15 нежилых помещений.

В автопарке, записанном на Александра Крамаренко, два Lexus, Toyota Land Cruiser, 16 автобусов разных марок и прицеп. На жену депутата машин не зарегистрировано. В ее собственности находится 93-метровая квартира.

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