С девушками, обвиняемыми в жестоком убийстве пенсионера в Хабаровском крае, работают психологи

В жуткой расправе обвиняют двух девушек - 14 и 16 лет. Соцсети

В Хабаровском крае продолжается расследование по факту жестокого убийства 60-летнего пенсионера. Напомним, 60-летний бывший моряк погиб в ночь с 9 на 10 декабря в Ванинском районе. По версии следствия, расправу над пожилым мужчиной учинили две девушки - 14 и 16 лет. Они ворвались в комнату к спящему пенсионеру и начали запинывать его ногами. От полученных травм мужчина умер в больнице. На девушек завели уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть».

Накануне в краевой прокуратуре рассказали о том, в каких условиях воспитывались несовершеннолетние девушки, обвиняемые в жестоком убийстве.

Вопросов в этой истории довольно много. Один из самых важных - понимали ли девушки, что натворили, и мучает ли их по этому поводу совесть. Его мы адресовали детскому омбудсмену.

- Психологическое состояние у девушек разное. По сведениям от СУ СКР, с ними работают психологи, - рассказала «КП» - Хабаровск» Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае. - По поводу осознанности содеянного - это зависит от сформированности данного чувства в более раннем возрасте. Точно установить степень понимания можно только в ходе исследований, которые проводятся в рамках следственных действий.

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