Раскрыты новые подробности о жизни одной из девушек, убившей пенсионера в Хабаровском крае

Обе девушки задержаны и заключены под стражу. Фото: социальные сети

Прокуратура Хабаровского края занимается делом об убийстве пенсионера. В декабре этого года пожилого мужчину до смерти избили две несовершеннолетние девушки, которые жили с ним в одном общежитии. Им не нравился запах, который доносился из комнаты пьющего соседа.

Пенсионер был доставлен в районную больницу с кровоподтеками и ссадинами на лице и теле. Спасти мужчину не удалось. Он скончался в медицинском учреждении.

- На обеих девушек были заведены уголовные дела по четвертой части статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Девушки 14 и 16 лет задержаны и заключены под стражу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Надзорное ведомство провело проверку по факту убийства пожилого мужчины. Стало известно, что одна из девушек училась в коррекционной школе-интернате поселка Ванино. Она закончила девять классов.

Учителя не стали принимать меры и сообщать в органы системы профилактики и органы опеки о том, что мать девочки не исполняет родительские обязанности. После окончания девятого класса девушка решила больше не учиться. На работу она тоже не устраивалась.

- В результате прокурор Ванинского района внес представление директору КГОУ «Школы-интерната №11». Представление внесено и начальнику ОМВД России по Ванинскому району. Он проигнорировал свои обязанности по профилактике преступлений несовершеннолетних. Также не обращалось внимание на безнадзорность девушки. Родителей никогда не привлекали к административной ответственности за то, что они не исполняют родительских обязанностей, - добавили в надзорном ведомстве.

Акты прокурорского реагирования сейчас находятся на этапе рассмотрения.

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