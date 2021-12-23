Полностью признался: депутат Госдумы раскрыл подробности дела магаданского депутата, попавшего в скандал с убийством гусей

Появились новые подробности загадочной смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко Фото: Социальные сети

Появились новые подробности загадочной смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко. Напомним, что имя народного избранника стало известно на всю страну после скандала с массовым убийством гусей. В сеть попали фотографии охотничьих трофеев, уложенных в надпись «Чукотка! 2021».

ГУСИНЫЙ ГЕНОЦИД

Резонансные снимки облетели интернет в мае этого года. На них в центре памятной надписи, увенчанной сердечком из туш гусей, стоит человек с ружьем. В охотнике быстро узнали Александра Крамаренко. Скандал достиг всероссийских масштабов, а соцсети переполнились гневными комментариями. Пока в адрес депутата летели оскорбления, партия «Единая Россия», в которой состоял народный избранник, приостановила его членство в партии.

По местным законам, охотиться без ограничений могут коренные жители Чукотки. Любителям необходимо получать лицензию и заниматься промыслом в строго отведенный период: с 14 по 24 мая. За сезон можно отстрелить не больше двух журавлей, пяти гусей (по одному в день) и до пяти уток в день.

Чукотские прокуратура и Следком организовали проверки. Результаты показали: жуткая надпись из птиц была сделана в период с 14 по 17 мая. Для памятного снимка охотники убили около 175 гусей, одного журавля и двух уток. Краснокнижных птиц в братской могиле не нашли. В количестве отстрелянных водоплавающих и был основной вопрос у СК. В теории, убить столько птиц могла копания минимум из 36 охотников.

ПРИЗНАЛСЯ

Александр Крамаренко и его помощники ушли в глухую оборону. Ситуацию они никак не комментировали, а запрос «КП», отправленный слуге народа в июне, остался без ответа. Следователи также не давали никаких разъяснений, ограничившись лишь коротким: «Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты». В каком статусе находился депутат - неизвестно.

Вечером 19 декабря Александра Крамаренко нашли мертвым в своем магаданском офисе. Следственный комитет Колымы проводит проверку по факту смерти народного избранника в рамках статьи «Убийство». Следователи рассматривают все версии случившегося. Коллега погибшего Рафаэль Фатыхов рассказал в беседе с «КП», что депутат находился в хорошем настроении и собирался на новогодние праздники в Сочи с семьей. Но вскрылись новые детали.

- На допросе 17 декабря Крамаренко дал полные признательные показания, взяв всю вину в организации браконьерской охоты целиком на себя. Это не могло не сказаться на его душевном состоянии, - написал в своем Telegram-канале Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ.

У Александра Крамаренко остались жена, взрослый сын и дочь.

Следствие по делу о незаконной охоте продолжается.

СПРАВКА «КП»

Александр Викторович Крамаренко родился 23 апреля 1962 года в городе Кременчуг Полтавской области. Окончил мореходную школу в Клайпеде по специальности «Матрос-моторист 1 класса».

В сентябре 2015 года был избран депутатом Магаданской городской думы VI созыва, через пять лет переизбрался на второй срок. Занимал пост заместителя председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления. Состоял в комиссиях по вопросам социальной политики; муниципальной собственности и инвестиционной политики.

Основное место работы - ООО «МАГАДАН-АВТО», занимал пост директора. Судя по данным из открытых источников, в 2020 году предприятие заработало 54 129 000 рублей. Расходы составили 53 335 000 рублей.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Судя по опубликованной декларации, за 2020 год Александр Крамаренко заработал более 6,7 миллиона рублей. Супруга депутата отчиталась о доходе свыше 14,6 миллиона рублей. Список владений народного избранника впечатляет: участок 1250 «квадратов», четыре квартиры разной площади, два гаража по половине доли и больше 15 нежилых помещений.

В автопарке, записанном на Александра Крамаренко, два Lexus, Toyota Land Cruiser, 16 автобусов разных марок и прицеп. На жену депутата машин не зарегистрировано. В ее собственности находится 93-метровая квартира.

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