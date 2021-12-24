Все принялись снимать: раненный лосенок забежал во двор сельской школы в Хабаровском крае

Лосенок подбежал прямо к окнам. Фото предоставлено героем публикации

К школе села Бриакан района имени Полины Осипенко Хабаровского края забрел испуганный лосенок. Животное бегало прямо под окнами учебного заведения, привлекая к себе внимание людей. Сотрудники образовательного учреждения не стали выпускать школьников с уроков, опасаясь, что копытного преследуют хищники, так как у лосенка была ранена шея.

Раненый лосенок привлек внимание сотрудников и учеников.

Мешающегося зверя по заснеженному школьному двору зверя тут же принялись снимать на телефон, как дети, так и взрослые.

- Дети на перемене вышли и увидели, что на территории школы находился лосенок. У него были рваные раны в области шеи – видимо волки или собаки покусали. Минут пять он бегал по школьному двору прямо под окнами. Мы детей завели внутрь, чтобы никто не пострадал. Затем сотрудники отогнали лосенка с территории за спортзал, чтобы предостеречь детей и не напугать животного. Зверь то дикий и неизвестно как он себя поведет, - рассказала «КП-Хабаровск» одна из сотрудниц школы села Бриакан.

Животное отогнали с территории школы. Фото предоставлено героем публикации

После чего лосенок убежал в неизвестном направлении. Позже в администрации Бриакана заявили, что не планируют разыскивать животного. И также добавили, что из-за обильных осадков и высокого снежного покрова звери все чаще выходят к людям в поисках пропитания.

Напомним, в начале декабря целое стадо косуль вышло на трассу в Еврейской автономной области неподалеку от села Берофельд Биробиджанского района. Парнокопытные перекрыли дорогу автомобилистам. По мнению эксперта, выйти косуль на дорогу заставил аномальный снежный покров.

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