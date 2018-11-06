2018-11-06T06:46:16+03:00
Происшествия

Взрыв в жилом доме в поселке ЕАО: на месте происшествия работают следователи

Они опрашивают соседей и ищут очевидцев
Ольга КИВА
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Взрыв в жилом доме в поселке ЕАО: на месте происшествия работают следователиВзрыв в жилом доме в поселке ЕАО: на месте происшествия работают следователиФото: СУ СК РФ по ЕАО
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В поселок Приамурский прибыли следователи, задача которых установить все обстоятельства произошедшей здесь трагедии. Сегодня, 6 ноября, в многоквартирнике №12 на улице Островского произошел взрыв бытового газа. Сообщение об этом поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 6:40.

Взрывная волна разрушила перегородки между первыми и вторым этажами и подвальным помещением. Больше 120 жильцов эвакуировали прибывшие пожарные. Есть пострадавшие. Мужчина 1982 года рождения с серьезными ожогами доставлен в медицинское учреждение. Его экстренно госпитализировали в Краевую клиническую больницу №2 Хабаровска. У него обожжено 70 процентов тела. Еще несколько с отравлением угарным газом находятся в местной больнице. Остальные жильцы от медицинской помощи отказались.

- По предварительной информации, причиной возгорания мог послужить взрыв бытового газа в одной из квартир дома. В настоящее время возгорание ликвидировано, все жильцы дома эвакуированы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. В поселке ввели режим ЧС, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по ЕАО.

На месте происшествия работают сотрудники следователи-криминалисты и руководство СУ СК России по ЕАО. Они осматривают место происшествия в сопровождении специалиста МЧС. Также им предстоит опросить жильцов дома и найти очевидцев происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

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