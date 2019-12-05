2019-12-05T05:33:37+03:00
Общество

В Хабаровске утвердили проект самого большого в России аквапарка

Площадь водной зоны увеличили с 9,6 тысяч квадратных метров до 22,9 тысяч
Ольга КИВА
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В Хабаровске утвердили проект самого большого в России аквапаркаВ Хабаровске утвердили проект самого большого в России аквапаркаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске утвердили новый проект строительства аквапарка в Хабаровске. Он заменил разработанный в 2017 году документ, который отклонили члены инвестсовета. После корректировок площадь водной зоны, включая площадки для фитнеса и SPA, увеличили с 9,6 тысяч квадратных метров до 22,9 тысяч.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, причиной отклонения ранее предоставленного проекта стала малая площадь аквапарка. Согласно новому документу на объекте также собираются обустроить гостиницу для туристов и благоустройства близлежащую территорию. Во втором случае подразумевают создание гостевых парковок и набережной с пристанью для маломерных судов.

Отметим также, что в новом здании, этажность которого увеличена до 10, аквапарк разместят на четвертом этаже. Его фактически соединят с пятым этажом, где также обустроят водно-рекреационную зону с бассейнами. Строительство аквапарка собираются закончить в октябре 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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