В больницах и аптеках Хабаровского края подготовились к «китайскому коронавирусу»

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:54:33+03:00

Однако специалисты называют эти действия не экстренными, а плановыми

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Аптеки и больницы в Хабаровском крае подготовились к возможному выявлению случаев коронавируса. Напомним, он поражает верхние дыхательные пути и приводит к тяжелой пневмонии, вплоть до летального исхода. Распространяется вирус воздушно-капельным путем.

В целях профилактики руководителям поликлиник и больниц настоятельно рекомендовали чаще проветривать помещения, обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Также в медучреждениях проверят запас антибактериальных и противовирусных препаратов, в стационарах подготовили дополнительные места для возможных больных. Аптекам поручили закупить определенные лекарства.

- Это меры, применяемые во время каждого эпидемического сезона. Нельзя назвать их экстренными, они плановые, но в текущей ситуации позволяют дополнительно минимизировать риски заражения. Жителей региона призывают соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике, - отметили в краевом минздраве.

Новая коронавирусная инфекция передается от человека к человеку. В Хабаровском крае в аэропортах на рейсах из КНР и в пограничных пунктах пропуска сотрудники Роспотребнадзора измеряют тепловизорами температуру у всех прибывающих из соседнего государства, проводят визуальный осмотр. Накануне с одного из рейсов сняли пассажира, у которого были подозрительные симптомы. По итогу обследования оказалось, что у человека обычный грипп.

По данным на 23 января, уже зафиксировали 17 случаев смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом. Вспышку зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. Заболевание диагностировали у 571 человека, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Факты заболевания отметили в США, Южной Корее, Таиланде и Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU