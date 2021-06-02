Хабаровчанин Петр Дубров выходит в открытый космос. Фото: скриншот с прямой трансляции.

Сегодня, 2 мая, в открытый космос выйдут космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и хабаровчанин Петр Дубров. В рамках работы за бортом Международной космической станции «Поиск» космонавты планируют провести ряд действий. Например, замену сменной панели регулятора расхода жидкости на модуле «Заря» и отталкивание гермоконтейнера от модуля «Поиск», перевод грузовой модернизированной стрелы от модуля «Пирс» в положение хранения на «Поиск», отключение антенно-фидерного устройства «Курс-П» модуля «Звезда» от «Курс-П» модуля «Пирс», подключение «Курс-П» модуля «Звезда» к антенно-фидерному устройству «Курс-П» надирного стыковочного агрегата переходного отсека, снятие фала-перехода выходного устройства рабочего отсека малого диаметра модуля «Звезда», установку необходимого оборудования для научных космических экспериментов «Тест» и «Выносливость» на внешней поверхности модуля «Поиск».

Всего за пределами МКС космонавты проведут 6 часов 50 минут. Прямую трансляцию происходящего можно посмотреть по ссылке.

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