Водолазы готовятся зайти в рухнувший вертолет на Камчатке 12 августа 2021 года

Вертолет рухнул в Курильское озеро в районе 10:00 часов утра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водолазы продолжают искать выживших и погибших во время крушения вертолета на Камчатке. Напомним, что Ми-8 с туристами упал в озеро 12 августа. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа.

Вертолет рухнул в Курильское озеро в районе 10:00 часов утра по местному времени. Воздушное судно затонуло, сейчас оно находится на глубине в 137 метров. Пока удалось спасти восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в краевую больницу.

- Водолазы Камчатской региональной поисково-спасательной базы готовятся к погружению, чтобы подняться на борт вертолета, - рассказал «КП» источник в экстренных службах.

Упавший вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро». Капитальный ремонт Ми-8 проходил в 2000 году. Свою проверку организовала транспортная прокуратура. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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