Сергей Фургал: последние новости на 29 сентября 2021 года

«Комсомолка» публикует последние новости по делу Сергея Фургала Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомолка» публикует последние новости по делу Сергея Фургала. Напомним, что бывшему губернатору Хабаровского края вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 29 сентября известно, что экс-главе региона хотят продлить арест, а компания его бывшей жены признана банкротом.

Следственный комитет направил в Мосгорсуд ходатайство о продлении Сергею Фургалу срока содержания под стражей. В «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края планируют оставить еще на два месяца. Заседание назначено на 1 октября, сообщают адвокаты экс-чиновника.

Тем временем в Хабаровском крае ООО «Торэкс» признано банкротом. По данным из открытых источников, 25 процентов компании принадлежат Ларисе Стародубовой - бывшей жене Сергея Фургала. Согласно информации из картотеки Арбитражного суда, в отношении «Торэкс» будет открыто конкурсное производство.

Напомним, что банкротство компании началось в 2020 году после заявления «МСП Банка». Предприятие задолжало банку 267 миллионов рублей. Также крупными кредиторами «Торэкса» числятся ООО «Амурсталь» (требования около 1,7 миллиарда рублей) и британская Global Metcorp (требования на 728 миллионов рублей).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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