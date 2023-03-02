«Я нашла»: в Комсомольске задержали женщину за хранение наркотиков

До 20 лет грозит за хранение наркотиков жительнице Комсомольска-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре задержали 49-летнюю местную жительницу. Она подозревается в хранении наркотиков.

Полицейские нашли у женщины около грамма масла каннабиса, а у нее дома оказалось еще более 38 граммов гашишного масла. Полицейским комсомольчанка сказала, что нашла запрещенные вещества в сарае на территории своего дома и решила продать.

Заведено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Жители Хабаровского края часто попадаются полиции с запрещенными веществами. Например, в Индустриальном районе города в 2022 году 50-летний мужчина, плотно сидевший на наркотиках, подсадил на них и своих детей. А чтобы получить с этого какой-то прок, он отправил их продавать дурь.

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