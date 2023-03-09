Mash: родственница выкинутой из автобуса пенсионерки не будет писать заявление на водителя из Комсомольска-на-Амуре

Водитель и кондуктор оправдывались тем, что от женщины плохо пахло Фото: скриншот из видео

История с пожилой женщиной, которую выкинули из автобуса в Комсомольске-на-Амуре, получила продолжение. Как стало известно, пенсионерка находится под опекунством своей старшей сестры. Родственница считает, что водитель уже получил достаточное наказание, и не собирается писать на него заявление.

Напомним, 69-летнюю Наталью Николаеву силой выставили из автобуса №10. Водитель тащил ее из транспорта за одежду и руки, а кондуктор пинала на улицу сумки. Происходящее попало на видео, снятое пассажиром того же автобуса.

Перевозчик сразу же уволил обоих сотрудников, а Наталье принес извинения и предоставил бесплатный безлимитный проезд на данном автобусе. Делом заинтересовались следком и прокуратура. Ведомства проверяют компанию, а следователи завели на водителя уголовное дело за хулиганство. На данный момент его задержали и опросили.

Как стало известно, сестра-опекун Натальи - 77-летняя Раиса Баран - не собирается писать заявление на водителя. Она отметила, что Наталья, к счастью, не пострадала после действий водителя, и родственникам достаточно порицания и увольнения виновного.

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