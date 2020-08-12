Не свобода, но уже и не тюрьма: в Хабаровске появится исправительный центр для осужденных Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

РАБОТАТЬ, А НЕ ОТБЫВАТЬ

Официальное название этого исправительного заведения - УФИЦ (участок, функционирующий, как исправительный центр). Его смысл - существенное смягчение режима для тех осужденных, кто, как говорится казенным языком, «встал на путь исправления» и не представляет социальной опасности, а в социализации, напротив, нуждается.

Проще говоря, в 2017 году до чиновников в правительстве наконец-то дошло, что если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести или даже тяжкое, но впервые и случайно, то совершенно необязательно «мариновать» его в колонии за двойным рядом колючей проволоки и высоким забором.

Гораздо выгоднее для государства, да и для самого человека, если суд приговорит его к исправительным работам и поместит в тот самый УФИЦ - своеобразное общежитие с достаточно свободным режимом пребывания и обязательным трудоустройством на воле.

Там человек будет жить относительно свободно (контроль, утренние и вечерние поверки, конечно, никто не отменял) работать, как обычный человек, по своей, а иногда и полученной в учебных заведениях при колонии, специальности и приносить пользу людям. При этом его контакт с закоренелыми преступниками, а значит и риск рецидива, сводится к минимуму.

Не свобода, но уже и не тюрьма: в Хабаровске появится исправительный центр для осужденных Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

ЛУЧШИЕ - ДОМОЙ

Положительные примеры есть - недавно мы писали о том, как парень из Комсомольска-на-Амуре, отсидев какую-то часть срока в колонии строгого режима, судом был переведен в комсомольский УФИЦ. Там не без помощи муниципалитета он устроился на работу в одну из управляющих компаний Города юности и теперь получает благодарность за благодарностью от местных жителей.

Мало того - если человек уже отбыл в УФИЦ треть строка, показал себя с лучшей стороны, хорошо работает, не нарушает распорядок, то ему могут пойти навстречу и вообще разрешить ночевать у себя дома, с семьей, если, конечно, дом и семья находятся рядом.

Первое такое учреждение в регионе открылось именно в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году. Находится оно рядом с исправительной колонией №7 и рассчитано на пребывание 60 человек. Казалось бы - немало, но, как выяснилось, на всех, кого суд приговорил к исправительным работам вместо банальной «отсидки» - не хватает. Поэтому было принято решение открыть такой же центр в Хабаровске.

- Открытие центра запланировано на осень текущего года. Разместится УФИЦ в помещении, в котором ранее располагалось общежитие учебного центра при УФСИН, рядом с исправительной колонией №3. Рассчитан он будет на 50 человек, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Не свобода, но уже и не тюрьма: в Хабаровске появится исправительный центр для осужденных Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

МИЛОСТИ ПРОСИМ К ОКТЯБРЮ

Сейчас на объекте, как сообщают в ведомстве, ведутся строительные работы - здание перестраивается под новые нужды. Само собой, возводится высокий забор по периметру.

- Все осужденные на принудительные работы в соответствии с имеющейся квалификацией будут трудоустроены на предприятия и в организации города Хабаровска. Они будут обязаны трудиться и соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, - отметили в региональном УФСИН.

Также в управлении отмечают, что работы ведутся в графике и уже выполнены на 40 процентов, так что к октябрю туда уже смогут въехать новые обитатели.

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