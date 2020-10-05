В хабаровский «СКА-Нефтяник» приходят три новых игрока, а из команды уходит Денис Корев

В хабаровский «СКА-Нефтяник» приходят три новых игрока и из команды уходит Денис Корев Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Как и обещало руководство «СКА-Нефтяника» в команду накануне «Финала четырех» влились три новых игрока: защитник Максим Рязанов, полузащитники Евгений Корев и Михаил Тюко. Новобранцы, имеющие опыт выступления в суперлиге, обеспечат необходимую глубину состава хабаровским армейцам. Все они прошлый сезон отыграли в казанском «Ак Барс-Динамо». Так же хабаровский клуб покидает брат Евгения - Денис Корев.

- «СКА-Нефтяник» достиг договоренности с казанским «Ак Барс-Динамо» о переходе в хабаровский клуб трех игроков – сообщил Виталий Афанасьев руководитель пресс-службы ХК «СКА-Нефтяник». - Все названные хоккеисты являются коренными дальневосточниками, начинавшими свою спортивную карьеру в хабаровском клубе, а впоследствии по разным причинам вынужденные покинуть его расположение. В 2019 году спортивная судьба свела всех троих в Казани, где они выступали под руководством нынешнего наставника армейцев Ильяса Хандаева.

По данным клуба игроки уже в Хабаровске и сейчас решается вопрос о том смогут ли они учувствовать в финальной части розыгрыша Кубка России.

- Одновременно ряды «СКА-Нефтяника», по обоюдному согласию сторон, покинул полузащитник Денис Корев, изъявивший желание продолжить карьеру в другом клубе, - подчеркнули в пресс-службе хабаровского клуба. - В сентябре Денис Корев принял участие в предварительном этапе розыгрыша Кубка России, где провел в составе хабаровской команды 4 матча.

Рязанов Максим Олегович родился 22 июня 1989 года. Мастер спорта. В хоккей с мячом начал играть в Хабаровске (тренер - Ю.И. Полянский) В «СКА-Нефтянике» дебютировал 12 декабря 2006 года. Выступал за команду с 2006 по 2014 год, а также в сезоне 2015/16 годов. Играл в командах «Зоркий», «Старт», «Волга», «Динамо-Казань».

Чемпион мира среди юниоров 2008г. Чемпион мира среди молодежных сборных 2011г. В чемпионатах России провел 385 матчей (54 забитых мяча, 35 результативных передач). В том числе - 225 матчей за «СКА-нефтяник» (15,12). В минувшем чемпионате страны 2019/20гг. провел 27 матчей (7, 5).

Корев Евгений Викторович родился 5 июля 1986 года. Мастер спорта. В хоккей с мячом начал играть в Хабаровске (тренер - А.П. Гладилин) В «СКА-Нефтянике» дебютировал 18 октября 2004 года. Выступал за команду с 2004 по 2015 год. Так же играл в командах «Старт», и «Динамо-Казань».

Обладатель Кубка России 2014г. Суперкубка России 2015г. Бронзовый призер чемпионата России 2005 г. Победитель турнира на Призы правительства России для сборных команд 2006 г. 4 матча за сборную России. В чемпионатах России провел 374 матчей (81 забитый мяч, 128 результативных передач). В том числе - 264 матча за «СКА-нефтяник» (40, 89). В минувшем чемпионате страны 2019/20гг. провел 21 матч (11, 11).

Тюко Михаил Геннадьевич родился 18 апреля.1985 года. Кандидат в мастера спорта. В хоккей с мячом начал играть в поселке Смидович, ЕАО (тренер - Г. Тюко). В «СКА-Нефтянике» дебютировал 25 декабря 2004 года. Выступал за команду с 2004 по 2015 год. Так же выступал за команды «Старт», и «Динамо-Казань».

Обладатель Кубка России 2014 года. Суперкубка России 2015 года. Бронзовый призер чемпионата России 2005 года. Лучший игрок «СКА-Нефтяника» по версии болельщиков в сезоне 2008/09 годов. В чемпионатах России провел 401 матч (68 забитых мячей, 68 результативных передач). В том числе - 272 матча за «СКА-Нефтяник» (44, 54). В минувшем чемпионате страны 2019/20гг. провел 23 матча (5, 5).

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