В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сергей Юран - новый наставник «СКА-Хабаровска». С ним подписали контракт почти сразу же после добровольной отставки Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с прошлого сезона.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вчера новый тренер прибыл в расположение хабаровского клуба, ознакомился с оснащением, обстановкой и принял участие в общем собрании, на котором президент клуба и его генеральный директор представили его команде.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В пятницу Юран провел первую тренировку «красно-синих». Футболисты постепенно входят в игровую форму перед матчем с «Чертаново», который состоится уже в эту субботу.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

До этого хабаровские армейцы провели не самый лучший отрезок в первенстве Футбольной национальной лиги. Из 16 игр проиграв восемь, три проведя вничью и выиграв пять, набрав при этом всего 18 очков.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сейчас клуб находится буквально в двух шагах от нижней черты, отделяющей «середнячков» от аутсайдеров первенства. Причем ниже армейцев стоят «Волгарь» и «Текстильщик», также имеющие по 18 очков в активе.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

По мнению руководства клуба, ситуацию срочно надо исправлять. Сейчас речь уже не идет о выполнении изначальной задачи - выйти в Премьер-Лигу отечественного футбола, удержаться бы в ФНЛ.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

И в этом, считают специалисты, как раз и может помочь «новая кровь» - Сергей Юран. Болельщики очень хорошо восприняли новость о смене главного тренера. По мнению многих, команда сейчас нуждается в хорошей встряске.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Кто-то уже видит «СКА-Хабаровск» в РПЛ, кто-то вспоминает, что Юран редко где надолго задерживается, но все сходятся во мнении, что перемены необходимы, пускай даже наставник продержится в команде только до конца сезона, выполнив функцию антикризисного менеджера.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Уже в эту субботу «СКА-Хабаровск» сыграет на стадионе имени Ленина с «Чертаново» который как раз и находится за нижней чертой. Команда серьезно сдала по сравнению с прошлым сезоном, но еще может дать бой.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

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