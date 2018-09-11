Избитый свидетель и сомнительные показания: Когда Анар Аллахверанов выслушает приговор?

СЕГОДНЯ 03:37 2018-09-11T03:45:16+03:00

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И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ

После затяжной паузы в Хабаровске продолжились разбирательства по громкому уголовному делу, которое возбудили в отношении Анара Аллахверанова. Следователи обвиняют его в убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу из хулиганских побуждений. Больше года назад подсудимый в уличной драке в центре города до смерти забил Андрея Драчева, буквально вколотив его в асфальт. К слову, ранее Анара обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Однако позже статью переквалифицировали, поэтому обвиняемому теперь грозит серьезный срок.

С начала года в зале краевого суда побывали десятки свидетелей, очевидцев, знакомых и приятелей как Анара, так и погибшего Андрея. Некоторым удалось прояснить, что происходило между мужчинами ранним утром того трагического дня, другие же наоборот будто намерено путались в показаниях, чтобы скрыть известные им детали. Естественно, больше всего удивил мужчина, который был вместе с Анаром в ночном заведение и во время драки. После убийства он отвез его в отель, даже поменялся с ним футболками, потому что одежда Аллахверанова была в крови. Более того, придя домой он бросил вещественное доказательство в стирку, хотя сам утверждает, что произошло это машинально, не намеренно.

Летом сторона обвинения завершила представление своей линии. Теперь черед адвокатов Аллахверанова. К слову, сам подсудимый явно изменился с прошлого года. От былой модной прически и геометрически правильного выбритого лица не осталось и следа. Спортом в СИЗО тоже, по всей видимости, не занимаются, поэтому спортивное телосложение обвиняемого округлилось.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ СНОВА В ДЕЛЕ

На этот раз в зал суда явился мужчина, который живет в гостиничном комплексе, где от наказания прятался Анар. Во время драки его не было на месте преступления, но первым делом Аллахверанов позвонил именно ему, чтобы попросить номер в отеле.

- Знаком я с Анаром несколько лет, могу его назвать товарищем, но не близким другом. 20 августа утром я еще спал в гостинице. Примерно в восемь утра он мне позвонил и сказал, что ему нужен номер. Я взял у администратора ключ, потом передал его Анару в коридоре и ушел спать дальше. Проснулся я где-то в 10 утра, Анара уже не было в гостинице, - говорит свидетель. - Мне показалось, что он был спокоен, ничего особенно я не заметил. Ночью в этот же день меня доставили в отделение полиции. Сотрудники отобрали у меня телефон и избили. Пытали меня, чтобы узнать, где сейчас находится Анар, но я не знал. Уже утром меня допросил следователь. О том, что случилось, я узнал из социальных сетей, еще и знакомый отправил мне видео с дракой. Анара я могу охарактеризовать только с положительной стороны, даже когда был выпившим, не вел себя агрессивно. Да, он мог разговаривать эмоционально, жестикулировать, но не со зла.

Дальше начался цирк, в прямом смысле этого слова. Присутствующих в зале суда больше заинтересовали фотографии, которые были прикреплены к материалам уголовного дела. Сперва он отрицал, что был знаком со свидетелями, которые давали показания раньше, но снимки говорили об обратном. На них он вместе с несколькими очевидцами драки и Анаром отмечает свой же день рождения. На вопрос судьи: «Кто эти люди?», он так и не смог ничего ответить. Продолжил говорить, что не знает их, а фотографироваться с парнями мог и без знакомства с ними.

Кроме показаний мужчины шлейф сомнений оставило и его поведение. Он явно волновался, даже нервничал, увиливал от ответов, крутил в руках кошелек и телефон. О важных деталях того утра он так и не смог поведать, потому что уже не помнит. Тут судья снова обратила внимание на странное явление под названием «избирательная память». Тем не менее, пока показания свидетеля засчитали, хотя, каждый присутствующий был уверен в том, что он о многих вещах замалчивает.

Нам остается только дальше наблюдать за судебными процессами. К счастью, вскоре показания будет давать сам Анар. Скорее всего у него с памятью все хорошо, и он сможет рассказать, что все-таки случилось в тот день. По прогнозам адвокатов, к концу года обвиняемому зачитают приговор.

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