СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-18T09:41:25+03:00

Что будет, если победитель губернаторских выборов в Хабаровском крае откажется от победы Фото: Александра ШОПЕНКО

Изменить размер текста: A A

Чем ближе ко второму туру выборов губернатора Хабаровского края, тем в регионе становится интересней. Напомним, что Вячеслав Шпорт («Единая Россия») предложил своему оппоненту Сергею Фургалу (ЛДПР) присоединиться к его команде. Либерал-демократ согласился, но при условии, что победит действующий глава региона.

- В избирательную комиссию Хабаровского края заявлений о сняти своей кандидатуры не поступало ни от одного участника второго тура. В случае особых обстоятельств, например, болезни, кандидат может отказаться и в последний день. Работа всех избиркомов продолжается, бюллетени завезены во все территории, мы готовимся ко дню голосования, - сообщил Геннадий Накушнов, председатель избиркома Хабаровского края.

Расклад голосов жителей края сейчас не могут предугадать даже самые опытные политологи - ситуация меняется более, чем стремительно. Часть населения региона сформировала следующее мнение: Сергей Фургал если и победит во втором туре выборов губернатора, то откажется от своей победы. И что тогда?

- Тогда будут назначены повторные выборы и все начнется сначала, - кратко пояснил господин Накушнов.

Кстати, идет и досрочное голосование во втором туре выборов губернатора края. На данный момент свою гражданскую позицию изъявили около 84 человек. Также работает система «мобильный избиратель», по которой можно открепиться от своего участка и проголосовать по месту нахождения. Уже поступило 1214 таких заявлений.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Фургал может стать преемником губернатора Хабаровского края и лидера ЛДПР - политолог Илдус Ярулин

Победа господина Фургала в первом туре выборов главы Хабаровского края говорит о доверии населения к либерал-демократу. По сути своей действующий губернатор, по мнению Илдуса Ярулина, усиливает свою команду, которая 9 сентября во многом показала свою неэффективность. Для создания «правительства народного доверия» Вячеславу Шпорту, как говорит политолог, не хватает пока еще действующего мэра Хабаровска Александра Соколова (победитель выборов мэра Сергей Кравчук официально еще не вступил в должность - прим.ред.).

- Никаких партийных разногласий, а только интересы края, который на фоне того, что творится в Приморье, может стать локомотивом развития Дальнего Востока. Это во многом связано и с инвестициями, потому что деньги идут туда, где порядок и тишина, а не разного рода бунты, - считает Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов. (читать далее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избирком объяснил, как будет проходить второй тур выборов губернатора Хабаровского края

Кандидат в губернаторы от ЛДПР, несмотря на предложение Шпорта, не отказался участвовать во втором туре выборов (подробности)

Политологи высказали свое мнение о претендентах на кресло губернатора Хабаровского края

Нового главу региона выбирали 354 тысячи 89 человек. Лидером тура стал Сергей Фургал от партии ЛДПР. Он набрал 35,58% голосов. Буквально в спину ему дышал действующий губернатор Вячеслав Шпорт от «Единой России» с 35,53% голосов (подробности)

Хабаровскому краю не хватает денег на видеотрансляцию второго этапа выборов губернатора

На его подготовку и проведение регион выделил всего 87 миллионов рублей вместо запланированных 97 (подробности)

Еще больше материалов по теме: «ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2018»