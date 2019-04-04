Cергей Фургал: Виктор Ишаев - один из самых эффективных губернаторов России

Для начала Сергей Фургал призвал отделить мух от котлет. Точнее, Ишаева - управленца от Ишаева - фигуранта уголовного дела. По мнению нынешнего губернатора, лучшего и более эффективного управленца сложно было найти на постсоветском пространстве. То, что он сделал для Хабаровского края - трудно переоценить.

- Я оцениваю работу Виктора Ивановича Ишаева как работу одного из самых эффективных губернаторов России, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Если есть вопросы у правоохранительных органов, я в это дело лезть не буду, но как управленец - он руководил регионом очень достойно. Мне есть с чем сравнить и с кем сравнить.

Сложилось мнение, что губернатор Фургал формировал свою команду чуть ли не по указке экс-губернатора, бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и министра развития региона в отставке. Якобы в нынешнем правительстве края работает очень много «людей Ишаева».

- Открою вам большой секрет - вы сильно переоцениваете влияние Виктора Ивановича на меня, - подчеркнул Сергей Фургал. - Те, кто давно меня знают, подтвердят - мне невозможно навязать что-то. Независимо от ранга и пола я всем запрещаю делать две вещи - это врать и пытаться навязать мне свои решения. Я готов всех выслушать, но решения буду принимать сам. В том числе, кого принимать на работу.

По словам Фургала, вырастить хорошего чиновника гораздо сложнее, чем, например, инженера. Талантливых управленцев по пальцам можно пересчитать, поэтому неудивительно, что некоторые из них работают у него в команде.

Напомним, что Виктор Ишаев с начала апреля находится в московской квартире под домашним арестом, ему вменяют в вину сдачу офиса в Хабаровске «Роснефти» по завышенной цене.

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