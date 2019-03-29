Виктор Ишаев сдавал «Роснефти» офис в Хабаровске через свою фирму за 13,7 миллиона рублей

Виктор Ишаев, казалось бы, непотопляемый политик, оказался за решеткой в зале суда. Он даже не скрывал своего недоумения, особенно, когда услышал, что ему вменяют мошенничество с представительством «Роснефти» в Хабаровском крае - регионе, где одна только фамилия первого губернатора вызывает трепет и наводит страх.

ЛЕС НЕ ВЛЕЗ

Думали все, что Виктора Ишаева задержали в рамках «лесного дела» о хищении около десяти миллиардов рублей из бюджета российской казны. По нему, кстати, проходят экс-зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев и глава крупного лесопромышленного комплекса «Азия Лес» Александр Пудовкин. В связи с этим были и обыски в правительстве региона.

Когда силовики вновь наведались в «белый дом», пресс-служба губернатора края сообщила, что приходили оперативники в рамках все того же «лесного дела». Однако источники говорили несколько об ином.

Оказалось, что силовики пришли побеседовать на восьмой этаж к замгубернатора по вопросам безопасности Владимиру Хлапову. После сверкнула молния: задержан бывший глава края Виктор Ишаев. И тут все сошлось.

Владимир Хлапов в бытность губернаторства Виктора Ишаева работал у него в охране. Позже стал доверенным лицом его сына – Дмитрия, тоже бизнесмена, чьи интересы связаны с нефтеторговлей. Годы шли, «папа» Хабаровского края ушел из большой политики и обосновался в кресле вице-президента «Роснефти». Владимир Хлапов ударился в бизнес, взял «дальневосточный гектар» и построил на нем кафе.

ЭЙС ОФ «БЕЙС»

В 2002 году в Хабаровске регистрируется ООО с названием «Бейс». Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Базируется оно в историческом центре Хабаровска по адресу: Шевченко, 22. Одним из учредителей значится Виктор Ишаев.

По мере работы компании учредители у нее меняются. В какой-то момент в их числе значилась даже дочь экс-дальневосточного полпреда Юлия Ишаева. После этого, согласно данным из открытых источников, Виктору Ишаеву принадлежало 44 миллиона 326 тысяч 542 рубля уставного капитала, то есть сто процентов.

В апреле того же года в компании меняется директор. Им становится (барабанная дробь) Владимир Хлапов. Руководителем компании он остается до октября 2018 года. Тогда же Владимир Хлапов был назначен зампредом правительства Хабаровского края по безопасности. Это объясняет недавний визит силовиков в правительство.

ОФИС ПРЕТКНОВЕНИЯ

В распоряжении ООО «Бейс» находится здание, тот самый дом по адресу: улица Шевченко, 22. В нем арендуют помещения дальневосточное управление Ространснадзора, представительства Камчатского края и «Роснефти».

В 2015 году «Роснефть» размещает тендер на аренду представительства на Дальнем Востоке. Именно это направление курировал Виктор Ишаев в бытность вице-президента нефтяной компании. Сумма контракта немалая – 13 миллионов 751 тысяча 856 рублей. Выигрывает тендер ишаевский «Бейс». Документов закупок в свободном доступе нет, но из интернета так просто ничего не исчезает.

Действовал договор об аренде весь 2015 год. Площадь офиса представительства «Роснефти» - 280 квадратных метров. Вычислить, во сколько обошлась аренда нефтяной компании, несложно, калькулятор в помощь. Получаем космическую цифру – 49,1 тысячи рублей за квадратный метр. Ого!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

- Сейчас средняя аренда офиса в центре Хабаровска составляет примерно 1-1,2 тысячи рублей за квадратный метр, - говорит эксперт по недвижимости, пожелавший не представляться. – Цены за последние четыре года не особо менялись. Сейчас «квадрат» офисного помещения в центре можно найти за примерно такие же деньги – плюс-минус 200 рублей.

Стоит отметить, что убранство офисов дорогое. Деревянные панели, хорошие столы, мягкие кожаные кресла, в которых утопаешь, как в облаке, и все в коричнево-бежевых тонах. Войти просто так не получится - на первом этаже встречает турникет и охрана с требованием предъявить пропуск.

Но у силовиков, которые параллельно с правительством нагрянули в тот самый офис нефтяной компании, пропуск универсальный.

А вменяют Виктору Ишаеву мошенничество на пять миллионов рублей. В зале суда, где бывшему министру по развитию Дальнего Востока избирали меру пресечения, он недоумевал.

- Мне вменяют ущерб в пять миллионов рублей, но это лишь малая часть зарплаты...Чушь собачья, - сказал Виктор Ишаев.

В информации Следственного комитета значилось, что вместе с Ишаевым нефтяную компанию обкрадывали и некие «иные лица». Кто они – следствие держит под секретом.

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