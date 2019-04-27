Под Хабаровском в районе аэродрома «Калинка» упал легкомоторный самолет Як-18. ЧП случилось сегодня, 27 апреля, в районе 16:00 часов дня. На борту самолета были два человека, и, судя по видеозаписи, на которой запечатлено то, что осталось от судна, выжить у них шансов не было.

Жертвами авиакатастрофы стали два высококлассных пилота Сергей Лонкин и Владимир Левшин. Одна из версий крушения - отказ двигателя самолета. По предварительной информации, пилоты поднялись в воздух для подготовки к акции «Бессмертная эскадрилья».

Судя по видеозаписи, которую опубликовал Дальневосточное СУТ Следственного комитета России, самолет упал в поле. Фюзеляж воздушного судна разломан и смят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/705728" frameborder="0"></iframe> Появилось видео с места крушения самолета Як-18 под Хабаровском.Видео: Дальневосточное СУТ Следственного комитета России! другой источник

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