Родственники летчиков, разбившихся на аэродроме под Хабаровском, получат по одному миллиону рублей

Авиакатастрофа, в которой погибли два опытнейших пилота, произошла 27 мая в три часа дня. В кабине легкомоторного Як-18 находились президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин и Сергей Ланкин.

Предположительно, летчики готовились к пролету «Эскадрильи героев» - акции, вот уже три года подряд проходящей в Хабаровском крае. В Хабаровском районе после катастрофы объявлен режим ЧС муниципального характера.

Расследованием аварии занимаются специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте. Возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц».

К следователям-криминалистам, работающим на месте происшествия, подключились специалисты комиссии Межгосударственного авиационного комитета. Ими изъяты все документы на воздушное судно, отобраны образцы топлива, допрошены свидетели катастрофы.

- В настоящее время установлено, что потерпевший крушение самолет являлся единичным экземпляром воздушного судна авиации общего назначения под наименованием «Тунгус». Отрабатываются две основные версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. – Дело находится на контроле руководителя следственного управления.

Между тем, семьи погибших пилотов получат по одному миллиону рублей, деньги будут выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края.

- Администрация района уже обратилась в правительство региона с просьбой оказать материальную помощь, - уточнили в комитете правительства края по гражданской защите. - Губернатор поручил подготовить все необходимые документы и произвести перевод средств муниципалитету, после чего деньги будут перечислены родственникам погибших.

Также в связи с трагедией в федерациях авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края приняли решение в этом году не проводить акцию «Эскадрилья героев». В День Победы самолеты с портретами участников Великой Отечественной войны должны были пролететь вдоль Амура от арены «Ерофей» до амурского моста.

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