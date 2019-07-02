В «СКА-Хабаровск» будет играть защитник из Центрального клуба армии

Семену Матвийчуку недавно исполнился 21 год, родился он в Тольятти, где занимался в Академии футбола имени Юрия Коноплева. Затем перешел в Академию «Динамо», а после в рядах бело-голубых выступал в юношеской лиге УЕФА и провел несколько игр в ПФЛ в «Динамо 2».

Четыре года назад Семен в составе сборной России принял участие в Чемпионате мира U-17, где дошел до 1/8 финала. В 2017 году защитник перешел в команду Центрального спортивного клуба армии.

- За два с половиной года Семен Матвийчук провел 60 матчей и забил 1 гол за молодежку армейцев, а в минувшем сезоне в качестве капитана привел свою команду к золотым медалям в первенстве молодежных команд РПЛ, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Защитник регулярно привлекался к тренировкам с основой ЦСКА, сыграл несколько контрольных матчей, а в минувшем сезоне дебютировал в главной команде в кубковом матче с «Тюменью», проведя на поле все 90 минут.

Амплуа футболиста - центральный защитник, эту же роль он будет исполнять в хабаровском клубе.

Напомним, что уже в ближайшее воскресенье в стране стартует первенство ФНЛ. Армейцы начнут его дома, в Хабаровске, игрой с ярославским «Шинником». К новому сезону команда подошла, практически полностью обновив свой состав. В летний перерыв из «СКА» ушли восемнадцать игроков, радовавших болельщиков в сезоне 2017 – 2018 годов. В том числе и два голкипера. Сейчас, по мнению руководства армейцев, команда будет строиться по новым принципам, без «звезд», но с активной молодежью, способной решать самые разные задачи.