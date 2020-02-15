Обворовал соседку и избивал жену: суд арестовал отца, бросившего своих сыновей в аэропорту Шереметьево

В субботу, 15 февраля, решением Центрального районного суда Хабаровска Виктор Гаврилов отправлен под арест по делу о краже, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Последующие два месяца комсомольчанин проведет в СИЗО. До этого мужчина находился под обязательством о явке.

Напомню, 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов стал известен на всю страну после того как оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих сыновей, 5 и 9 лет от роду. В записке, положенной в рюкзак одного из мальчиков, написал, что у него нет сейчас денег, чтобы их кормить. Просил не разлучать ребят, обещал, что вернется за ними и улетел в Ростов-на-Дону.

В тот момент у многих дальневосточников мелькнула одна и та же мысль: денег нет, а три билета до Москвы купил, как так? Потом выяснилось, что деньги ему вроде бы одолжила соседка. И эта же соседка позже написала заявление: женщина утверждает, что Виктор украл более ста тысяч рублей с ее банковской карты.

Защита собирается обжаловать решение суда, о чем адвокат комсомольчанина сообщил журналистам после заседания. Помещение под стражу, считает сторона защиты, в данном случае неоправданно, поскольку за все это время Виктор не пытался скрываться, шел на контакт со следствием, выполняя требования правоохранительных органов. Единственная его цель сейчас - вернуться к своим мальчикам.

А это будет непросто. В общей сложности на комсомольчанина заведены три уголовных дела: «Оставление в опасности», «Истязания» (экс-супруга, мать мальчиков, обвинила его в побоях) и «Кража». Мужчина не признает себя виновным ни по одному пункту. В видеообращении к сыновьям, записанным еще в Москве, на допросах в Следственном комитете, Виктор несколько раз подчеркнул, что не случайно оставил их именно в аэропорту: людное место, много полицейских и сотрудников собственной безопасности предприятия, детям там ничего не грозило.

До недавнего времени мальчики находились с бабушкой, которая оформила временную опеку. На этой неделе срок опеки истек и детей передали родной матери, которая, кстати, на днях родила третьего ребенка. Известно, что Виктор категорически против того, чтобы его сыновья жили с родной матерью. Также категоричен он и в отношении бывшей тещи, считая и ее, и экс-супругу нехорошими людьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/757331" frameborder="0"></iframe> Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок.

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